"Es una fortuna escuchar al Papa en español en el único país de África que lo habla y donde su mensaje ha calado con fuerza"

El Papa Francisco ha llegado a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, en el marco de su viaje apostólico de 11 días por África. La visita tiene un carácter especial, ya que se desarrolla en el único país del continente que tiene el español como lengua oficial y donde la población es mayoritariamente católica. Así lo ha informado Eva Fernández, corresponsal de COPE y TRECE en el Vaticano, durante una intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez.

Un mensaje de paz y bien común

En sus primeras palabras a las autoridades del país, y en presencia de Teodoro Obiang, el mandatario que más tiempo lleva en el poder en el mundo, el Santo Padre ha lanzado un claro mensaje. El Papa ha subrayado que, "ante la herida de la prepotencia, hay que valorar a quienes creen en la paz y se atreven a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común".

EFE FOTODELDÍA - LUANDA (Angola), 20/04/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a una reunión con miembros del clero en la iglesia de Nossa Senhora de Fatima, en Luanda, Angola. EFE/JOSE SENA GOULAO

Cercanía con los más vulnerables

La jornada del Pontífice también ha incluido la inauguración de un campus universitario que desde ahora lleva su nombre. Además, ha mantenido un emotivo encuentro en un centro psiquiátrico, donde ha escuchado los testimonios de Pedro Celestino y Tarticio, dos pacientes que, según la corresponsal, compartieron con valentía su difícil historia.

El viaje también ha estado marcado por el recuerdo y homenaje a la figura de San Francisco. Durante el vuelo, el Papa ha destacado que "Francisco ha regalado tanto a la iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos". En esta línea, ha puesto en valor su propia cercanía con los descartados y su constante mensaje de misericordia, pilares de su pontificado.

La jornada más intensa del viaje

La agenda del Papa para este viernes se presenta como la más intensa de todo el viaje. El Pontífice deberá tomar hasta tres vuelos para desplazarse primero a Mongomo, donde celebrará una misa. Posteriormente, viajará a Bata para visitar la que será su primera cárcel y mantener un encuentro con familias y jóvenes de Guinea Ecuatorial, antes de regresar finalmente a Malabo.