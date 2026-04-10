Fidel Gómez estrena la nueva temporada de 'Un lugar en la tierra': "Hay historias que os van a tocar el alma, grabándolo se nos saltaban las lágrimas"

El sacerdote y presentador Fidel Gómez estrena este viernes en TRECE la segunda temporada de 'Un lugar en la tierra', el programa que viaja por el país para mostrar sus tesoros monumentales y humanos. En la víspera del estreno, Gómez ha visitado 'El Cascabel', donde ha conversado con José Luis Pérez sobre los desafíos de su doble faceta y las novedades de esta entrega.

Compaginar la vida parroquial y rural con la televisiva no es tarea fácil, especialmente al estar al cargo de cuatro parroquias. El sacerdote ha explicado que, con un buen "croquis" y la "paciencia de mis feligreses", logra organizarse. "La semana que toca grabación hacemos un stop, la semana que estoy por las parroquias metemos el turbo para poder llegar, pero lo importante es estar y atender", ha asegurado.

00:00 Volumen Cerrar TRECE Estreno de la segunda temporada de 'Un lugar en la tierra'

Una 'parroquia global' en televisión

Para Fidel Gómez, el programa se ha convertido en una especie de "parroquia global" que ofrece "pinceladas de lo grandioso que es nuestra iglesia". Ha destacado que, más allá de los monumentos, lo más valioso son las historias humanas. "Cuando vayamos a un sitio o vayamos a otro, sentirnos como en casa, eso es lo más grande", ha afirmado.

El presentador ha adelantado que la nueva temporada traerá relatos conmovedores, como el de una madre y su hijo acogidos por la Iglesia. "Hay historias que, cuando podáis ver esta temporada, os van a tocar el alma, porque nosotros, el equipo de TRECE, cuando lo hemos grabado, nos emocionábamos", ha confesado Gómez, quien prefiere no dar más detalles para que la audiencia "lo vea y lo sienta".

El papel fundamental de la Iglesia en la España rural

Preguntado por su experiencia en la llamada 'España vaciada', Gómez ha subrayado el rol de la institución eclesiástica. "El papel de la iglesia es fundamental", ha declarado, explicando que es la que "mantiene la fe" y el espíritu de comunidad.

Un lugar en la tierra: Sevilla

Para el sacerdote, es admirable que las pequeñas poblaciones luchen por conservar viva la "llama de la fe", lo que incluye el mantenimiento de templos y tradiciones. "Tiene mucho valor que unas comunidades pequeñas sigan manteniendo la llama de la fe", ha recalcado. Precisamente, uno de los objetivos de 'Un lugar en la tierra' es mostrar esa realidad.

Un viaje a sus orígenes en Cuenca

Esta segunda temporada tendrá un significado especial para él, ya que uno de los programas se ha grabado en la diócesis de Cuenca. "El corazón ensanchado de poder mostrar, pues, dónde he crecido y dónde he madurado la fe", ha comentado con orgullo. El presentador ha reconocido tener "nervios" y el clásico "gusanillo en el estómago" antes del estreno, que espera como "quien está esperando que venga un hijo al mundo".