Fernando Rueda, experto en servicios secretos: "Suena a un mensaje de advertencia a Pedro Sánchez: que tenga cuidado con lo que hace porque hay información de su teléfono"

El periodista y experto en servicios secretos, Fernando Rueda, ha asegurado en el programa 'El Cascabel' de TRECE que la reciente información procedente de Israel sobre Pedro Sánchez es un claro "mensaje de advertencia" para el presidente del Gobierno. Según Rueda, esta filtración busca recordarle que debe "tener cuidado con lo que hace", ya que tanto Marruecos como Israel tendrían acceso a información comprometedora obtenida de su teléfono móvil a través del software espía Pegasus.

El origen: Marruecos, Pegasus y el Mosad

Rueda ha reconstruido el origen del espionaje, señalando que "Pedro Sánchez cometió el error de guardar en su teléfono móvil una serie de documentos que debían ser absolutamente secretos". Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español atribuye a Marruecos la autoría del ciberataque. El software utilizado, Pegasus, fue adquirido por Rabat a la empresa israelí NSO, que el experto describe como "una empresa controlada por el Mosad", el servicio secreto de Israel.

Esta conexión implica, según Rueda, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está al corriente de todo. "Netanyahu sabe perfectamente la información que tenía Pedro Sánchez en su móvil", ha afirmado. Sin embargo, considera que es Marruecos quien "está utilizando" activamente esa información, ya que "ha conseguido el Sáhara, ha conseguido el cambio de postura española, ha conseguido tantísimas cosas".

Gabriel Luengas / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Un chantaje por el Sáhara

Para el periodista, el cambio radical en la postura española sobre el Sáhara, una decisión personal de Pedro Sánchez que no consultó con su partido ni con el Congreso, es la principal consecuencia de este espionaje. Rueda ha recordado que las "simpatías por el Sahara han sido eternas" en España y que un giro de tal calibre solo puede explicarse si "ha pasado algo gordísimo" que coincide con el robo de información de Pegasus.

El experto también ha revelado que, tras descubrirse el espionaje, la entonces directora del CNI, Esperanza Casteleiro, contactó con su homólogo marroquí. Hubo "presiones para que en el lenguaje se dice devolver la información", o más bien, para asegurar el "no uso de esa información", pero el servicio de protección marroquí se negó a ello.

La 'conducta' del presidente

La información filtrada desde Israel alude a la "conducta de Pedro Sánchez", un término muy amplio. Rueda ha explicado que Pegasus aspira toda la información del dispositivo: "se lleva todos los documentos que él haya podido recibir, pero se lleva todas sus conversaciones de WhatsApp, han estado durante no sé cuántas horas poseyendo su teléfono escuchando todas sus conversaciones, han tenido acceso a toda la documentación de datos, de mensajes de correo, de absolutamente todo".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Pese a tenerla, Netanyahu habría decidido no filtrar la información para proteger el prestigio de sus servicios secretos y de la empresa NSO. Rueda apoya esta idea: "La teoría del chantaje funciona mientras la información que tú tienes de la persona chantajeada no sale". Si Israel la publicara, "acabaría con el chantaje" y Marruecos ya no tendría "nada contra Pedro Sánchez".

Finalmente, Rueda ha detallado que este tipo de chantajes se ejecutan a través de la "diplomacia más secreta", llevada a cabo por los servicios secretos "en las alcantarillas". Como prueba de la presión marroquí, ha recordado un detalle clave: el cambio de postura de España sobre el Sáhara no lo comunicó el Gobierno, sino que "nos enteramos por una nota de prensa que hace la casa real marroquí".