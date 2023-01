"Está descartado que lo niños se metieran en un contenedor"

Nos vamos hasta Málaga, como saben, el cuerpo de una mujer ha aparecido en la orilla de una playa de Marbella. Su cuerpo, irreconocible: decapitada Y con las manos amputadas. No hay confirmación sobre su identidad, pero, entre las hipótesis que baraja la policía, podría tener relación con la desaparición de una mujer colombiana. Hay dos detenidos a ese respecto, la expareja de la víctima y un amigo, pero todo sigue pendiente de los resultados de ese análisis de ADN.



José Cabrera, psiquiatra y médico forense, tiene claro que "esto ya no es un crimen pasional, esto es mucho más; no todo el mundo está dispuesto a cortar una cabeza y unas manos, por cierto. Es una cosa dura", además apunta a que se podría tratar de un asesinato por el tráfico de drogas: "Algunos investigadores manejan la hipótesis de traslado de droga en el intestino. Hay una incisión en el abdomen, tenemos la posibilidad de que le hayan matado, le hayan cortado manos y cabeza para no identificarla y posteriormente hayan abierto abdomen para poder sacar la cocaína"



También ponemos nuestra mirada en Toledo. Allí han aparecido los restos del pequeño Ángel, de 11 años, en el mismo lugar donde hace un mes se encontró el cuerpo de su primo Fernando, de 17 años. Desde entonces se le buscaba en el vertedero eco-parque de Toledo. Desaparecieron juntos el 10 de diciembre, entre las principales hipótesis que baraja la policía es que podrían haberse ido por propia voluntad hasta Toledo y que las muertes fueron accidentales, aunque la familia cree que hay terceras personas implicadas. Pese a que Cabrera apunta a un accidente, en línea con la policía; el portavoz de la familia, Antonio Fernández, explica en el programa que la familia afirma que hay alguien que ha hecho algo con los niños y que es muy improbable "que los niños se hayan metido en un contenedor, está descartado porque ellos son muy espabilados".