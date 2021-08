Enrique Ossorio en TRECE: "A nadie se le escapa que el inicio del curso no se puede preparar el 25 de agosto"

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar la vuelta a las aulas, la reunión que se celebra este miércoles entre las comunidades y el Ministerio y el planteamiento de la Ley Celaá. Ana Samboal saludaba al consejero y le preguntaba por la situación de cara a la inminente vuelta al colegio, en la que las familias tendrán que pagar un 36% más que el año pasado.

Ossorio recordaba que en la Comunidad de Madrid cuentan con un "sistema gratuito de préstamo de libros para todas las familias que se apuntan a él, que se llama ACCEDE, del que en el año pasado se beneficiaron 400.000 alumnos. La Comunidad de Madrid la parte de los libros la tiene gratuita", aseguraba. Y al ser preguntado sobre la opinión de las editoriales, el consejero afirmaba entender su postura pero recordaba que "nosotros estamos para que las familias tengan más fácil el acceso a la educación y yo creo que es muy bueno para las familias en este momento que loas libros sean gratuitos".

Respecto a la reunión que se celebra este miércoles entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, Ossorio recordaba que es la segunda que se celebra con la ministra actual y que no saben de que va a tratar. "Hemos recibido una orden del día que solo tiene un punto: inicio del curso escolar. Pero a nadie se le escapa que el inicio del curso no se puede preparar el 25 de agosto, en Madrid las instrucciones se dieron el 25 de junio porque los profesores tienen que organizarse, a estas alturas el inicio del curso escolar está totalmente preparado", apuntaba mostrándose crítico con el Ministerio.

"No sabemos muy bien de que se va a hablar mañana, imagino que va a ser una foto para que parezca que al Ministerio de Educación y al Gobierno le preocupa el inicio del curso, pero como digo, a 25 de agosto está todo preparado. Ojalá nos digan cosas interesantes", afirmaba con rotundidad Ossorio.

Al ser preguntado por las declaraciones de la nuestra ministra, Pilar Alegría, el consejero aseguraba: "diga lo que diga la ministra tenemos aprobaba una ley orgánica de educación donde todo lo que se hace es intentar convertir a la red concertada en una red subsidiaria y no complementaria, como dice la ministra. Una ley que suprime la demanda social como elemento para que se mantengan los colegios, que prohíbe que sobre suelo público se puedan construir centros concertados, en la que se ponen trabas al dinero que va a centros concertados desde los fondos europeos, no se permiten plazas en concertados de 0 a 3. Por tanto, la ministra tiene que plasmar sus ideas en hechos. Modifiquemos la ley Celaá, ojalá, eso es lo que nosotros queremos", pedía el consejero mostrándose muy crítico con la nueva ley de educación.

Respecto al curriculum planteado para el curso 2022-2023, Ossorio aseguraba que sí se ha comunicado oficialmente a las CCAA, y planteaba su opinión. "Son textos que serían para reírse si no fueran para llorar porque estamos hablando de algo tan importante como la educación. Buscan que los alumnos aprendan menos y en la comunidad de Madrid hemos hecho un informe indicando lo que falta. Son de obligatorio cumplimiento para nosotros. El Gobierno hace un decreto y las comunidades están obligadas a publicarlo igual".

"Por su parte, cada autonomía puede rellenar un 40% de ese curriculum, pero nosotros creemos que hay aspectos que no ha incluido el ministerio que no deben depender de que la comunidad los incluya o no, sino que deberían estar puestos a nivel nacional. Además, con este cambio, tenemos que tirar a la basura dos millones de libros de nuestro programa de préstamo", concluía.