Encuesta | ¿Serías favorable a conceder un indulto a los condenados por el 'procés'?

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido recurrirá los indultos a los condenados por el "procés" en el caso de que no haya arrepentimiento porque la ley exige esta condición para que el Gobierno conceda esta medida de gracia. Casado ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "todo el apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento" y, por contra, "todo el reproche si intenta decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución para la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" de Cataluña.

El líder del PP, que ha criticado que el Gobierno no descarte los indultos, considera que el acuerdo para un Govern de coalición entre ERC y JxCat "es un viaje a ninguna parte que viene durando demasiado tiempo", y ha defendido que "el independentismo solo ha traído pobreza y confrontación", junto a una crisis que, a su juicio, es jurídica y no política. Además, ha avisado de que "las arengas" del "posible" Govern acerca de "retomar la vía hacia la independencia" y el "estandarte" de "lo volveremos a hacer" son "incompatibles" con la legalidad y la Constitución. "En España, como democracia asentada, no se persiguen las ideas, sino la ilegalidad", ha argumentado.

