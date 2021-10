Encuesta | ¿Cree que se ha hecho justicia con las víctimas del terrorismo?

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha criticado que, diez años después del fin del terrorismo de ETA, se haya normalizado a sus herederos sin las "mínimas exigencias de rechazo y condena" y ha cuestionado la sinceridad del mensaje de Arnaldo Otegi mostrando su pesar por las víctimas.

Para Caballero, el del líder de EH Bildu no es un "mensaje sincero" y parece más un "cálculo político interesado, puesto que no conlleva arrepentimiento ni condena a la violencia", según ha expuesto en una entrevista en TVE.



También se ha mostrado sorprendido de que el líder de HB Bildu siga en la vida pública y no se "autoinhabilite". "No debería estar en la vida pública por su trayectoria", ha insistido.



A lo largo de la entrevista, Caballero ha hecho balance de los diez años del "abandono de la línea militar" de ETA y ha expresado su preocupación por la "memoria, la dignidad, la verdad y la justicia".



Caballero ha destacado que hay más de 380 casos que no están resueltos, lo que significa el 40 % de los asesinatos de la banda, por lo que no ha habido justicia para esas familias. También ha criticado que se organicen homenajes a terroristas cuando salen de prisión, "como si fueran héroes"