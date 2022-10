Dos escalones impiden a Dolores entrar a su casa y el Ayuntamiento no ayuda: "No hay voluntad política"

Desesperada, así es cómo está Dolores Pedraza tras siete años de lucha. Pide una solución para que hagan accesible su vivienda. Dos escalones de 32 cm le impiden tener autonomía, debido a que depende para desplazarse de una silla a motor por el síndrome postpoliomelitis que padece. Necesita una rampa para poder entrar a su casa, pero el Ayuntamiento le deniega el permiso por motivos técnicos.

Esta mujer cuenta a 'El Cascabel' cómo el Consistorio no le da soluciones. ¿Qué soluciones hay?:"No hay voluntad política, hay muchas rampas en este pueblo para acceder a su vivienda. A mí se me deniega. Alegan que la normativa no lo permite, no lo entiendo. He presentado varios proyectos, varias propuestas. La única propuesta que me dan es hacerlo dentro de mi vivienda, ya he demostrado que dentro de mi vivienda es imposible. Ellos la única solución que me dan es un elevador que vale 30 mil euros, y a mí me subvencionan 4.500 euros. Para mí eso no es la solución, la solución es una rampa".

Una lucha desesperante: “Yo he tenido que preparar proyectos para salvar los 32 cm de los escalones, de 1.200 euros. En estos siete años, han ido sindicatos a mediar, el Defensor del Puebloetc... Esta señora se va a ir de alcaldesa y no va a solucionar el problema"