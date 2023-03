Domínguez (PP Canarias): "Conocí al Mediador porque venía con un periodista con el que había quedado"

El intermediario que da nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha amenazado este miércoles al presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, con "sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos" y Domínguez ha admitido que se reunió con él.

En una entrevista en Xanadú Radio Tenerife, Navarro Tacoronte reacciona de ese modo cuando su interlocutor le recuerda que Manuel Domínguez ha anunciado que el PP se personará como acusación en el caso de presunta corrupción que sus revelaciones han destapado, en las que el intermediario también está imputado en varios delitos.

"Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender", asegura el mediador, que sostiene que sí ha negociado "algo" para el Consistorio que dirigió Manuel Domínguez desde 2011 hasta el pasado verano, aunque sin desvelarlo.

Después de esta advertencia al líder del PP canario, el propio Domínguez ha reconocido que estuvo con Navarro Tacoronte, pero que no sabía quién era. Lo ha dicho en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE.

"Al mediador lo vi fuera del Parlamento de Canarias. Yo salía del Parlamento y había quedado con un periodista que venía con este hombre. Me dijeron que podían tener algo en mi contra. Podía ser una persecución política", ha contado Manuel Domínguez, presidente del PP canario, en su entrevista con Antonio Jiménez.