Doctor Pérez Almeida: "¿Cómo vamos a luchar contra el virus si no protegemos a los que están en primera línea?

El director médico del Grupo COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que "la clave para luchar contra el coronavirus nos la dio Corea del Sur. Pero no se hizo caso hasta hace bien poco y nos hemos encontrado con las cifras que estábamos viendo en Italia".

Además, ha añadido: "Me pregunto en nombre de todos los que trabajamos en el mundo de salud, es si estos test estaban aprobados por la Comunidad Europea, porque no me lo creo. ¿Qué Administración tenemos?

En cuanto a la situación actual del impacto del coronavirus, el doctor ha afirmado que “esto que está pasando en España no es de recibo, como tampoco tener a los profesionales de la salud como los tenemos. ¿Cómo vamos a luchar contra este virus si no protegemos a los que tenemos en primera línea?

El hospital de IFEMA supera los 600 pacientes ingresados

El director del hospital provisional instalado por la Comunidad de Madrid en Ifema, Antonio Zapatero, este jueves la apertura de un nuevo pabellón para acoger a pacientes de coronavirus, que recibirá en las próximas horas a unas 250 personas, con lo que el número de ingresados en el recinto ferial superará los 600.

"Al acabar el día de hoy estaremos en torno a los 600 o 650 pacientes ingresados", ha indicado Zapatero en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha precisado que al pabellón 5 de Ifema, en funcionamiento desde el sábado pasado y que alberga ya a más de 300 enfermos, se suma desde este jueves el pabellón 9, donde se prevé disponer 750 camas y otras 64 de UCI.

Zapatero ha señalado que "estamos en pleno pico de ingresos de COVID-19", por lo que cuenta con mantener un ritmo de en torno a 250 ingresos diarios en las próximas jornadas, de modo que al acabar la semana habría entre 1.000 y 1.100 pacientes en el recinto ferial.

De cumplirse las previsiones de la Comunidad, el lunes o el martes se abrirá un tercer pabellón, el 7, y desde el miércoles el hospital provisional estaría en "velocidad de crucero", al alcanzar los 1.300 pacientes ingresados.