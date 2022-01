Vota | ¿Debe ser Rafa Nadal el embajador vitalicio de la marca España?

Con su triunfo en el Open de Australia, con el que ha hecho historia, Rafa Nadal ha despertado la admiración de políticos, banqueros, músicos, intérpretes y científicos al ser el primer tenista en conseguir 21 títulos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de EEUU).

Tras más de cinco horas de partido, Nadal consiguió el triunfo ante el ruso Daniil Medvedev en cinco sets. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaros de mensajes de felicitación resaltando la gesta del español y su energía al no rendirse en ningún momento.



Uno de los primeros mensajes fue el que remitieron los Reyes a través de las redes sociales, en el que ensalzaron al tenista. "Se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas tú".



Minutos después, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez escribió un rotundo: "¡Eres el más grande!", en su cuenta de Twitter, el mismo calificativo que utilizó el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, quien añadió su enhorabuena "por una merecida y trabajadísima victoria!".



La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha comenzado con un "Gracias" su felicitación, "por tu extraordinario ejemplo de esfuerzo, superación, resistencia, excelencia y responsabilidad".



También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su mensaje considera que el manacorí es "un ejemplo para el deporte español".



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado, que Rafa Nadal es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos: "Todos estamos orgullosos de tu coraje, humildad y capacidad de superación".



"El mejor jugador de tenis de todos los tiempos se llama Rafael Nadal y es español", ha reseñado.



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que resultaba "imposible no emocionarse con nuestro Rafa Nadal. Menuda remontada para la historia, qué forma de hacernos creer en lo imposible".



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también han felicitado al tenista. "Es de otro planeta, es español", ha apuntado Ayuso en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Almeida ha calificado de "magia" su victoria, a lo que ha añadido que "el mejor deportista de la historia es español".



La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha señalado que con su triunfo Nadal demuestra "que vuelve a estar en su mejor forma. Gracias Rafa Nadal por este partido lleno de emoción".



Francina Almengol, la presidenta del Gobierno de Baleares, ha destacado la "remontada épica, de leyenda" del tenista, del que ha manifestado que es un orgullo para Baleares y para todo el país.



La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha resaltado: "Con 21 Grand Slams, eres el mejor tenista, el mejor competidor de todos los tiempos y el más grande dentro y fuera de la pista. Enhorabuena".



Científicos como Lluís Montoliu, experto en edición genética y ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Carlos Briones, investigador del CSIC en el del Centro de Astrobiología, no han perdido la oportunidad de sumarse a las felicitaciones.



Montoliu ha resaltado: un "impresionante Nadal, dándolo todo como si fuera su primer campeonato. ¡Me descubro! A sus pies señor Rafa". Mientras que Briones ha escrito también en la red social: "vida extraterrestre. Impresionante el espectáculo (...) No hay palabras para definir al mejor deportista español de la historia y el mejor tenista de todos los tiempos".



El tenor Plácido Domingo ha señalado que el tenista es un "orgullo para España! Bravo! Único e inigualable".



Un gran aficionado al deporte, el cantante Alejandro Sanz, ha destacado que hay "una fuerza imparable llamada Rafael Nadal. Increíble. Histórico. Gracias, siempre. VAMOOSSSSS RAFA".



Mientras que los actores Miguel Ángel Muñoz y Eduardo Noriega no han reprimido su entusiasmo en alabar la gesta de Nadal. "Es DE OTRO PLANETA! Qué orgullo de deportista. Me quito el sombrero ante esa manera de luchar cada punto como si el mundo se acabara en ese momento!", ha escrito Muñoz.