¿Debe dar explicaciones Pedro Sánchez sobre ese presunto pucherazo en 2016?

Diez años después del enfrentamiento interno que sacudió al PSOE en 2016, nuevas imágenes difundidas por The Objective reavivan la polémica sobre cómo se desarrolló aquel Comité Federal. La reunión, en la que chocaron abiertamente Pedro Sánchez y Susana Díaz, estuvo marcada por el desorden, las interrupciones y las dudas sobre su legitimidad.

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El material publicado muestra un ambiente caótico, con enfrentamientos constantes, problemas para tomar la palabra e incluso disputas sobre quién debía presidir la sesión, papel que asumió en un momento dado Verónica Pérez en medio de la confusión.

Uno de los hechos más controvertidos fue el uso de una urna en una votación interna. Según la información difundida, esta fue trasladada entre distintas salas sin un control claro, lo que provocó una reacción inmediata de parte del sector crítico. Durante la jornada, se escucharon acusaciones directas de “pucherazo”, poniendo en duda la limpieza del proceso y la transparencia de las decisiones adoptadas.

El propio Pedro Sánchez llegó a describir la situación como dolorosa, reflejando la gravedad de una crisis interna que terminó evidenciando una profunda división en el partido.

Las imágenes ahora conocidas refuerzan la idea de que aquella reunión no solo fue tensa, sino también cuestionada por su desarrollo y por las garantías del procedimiento, con las acusaciones de manipulación en la votación como uno de los puntos más críticos, según The Objective.