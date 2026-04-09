Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias, se prepara para la histórica visita del Papa a las islas: "Ha hecho un sueño realidad y le estamos enormemente agradecidos"

La cada vez más cercana visita del Papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, se presenta como un "acontecimiento histórico" para Canarias, ya que será el primer pontífice en visitar el archipiélago. Así lo ha descrito Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias, en el programa 'El Cascabel' de TRECE, donde ha subrayado que la visita será "una gran gracia, un gran regalo para nuestra iglesia en Canarias y también para nuestra sociedad canaria".

"Alzad la mirada", un lema con trasfondo social

El lema elegido para la visita, "Alzad la mirada", encierra un profundo significado social. Según ha explicado Déniz, apela directamente a "mirar a los otros, hacernos cargo de la realidad de las personas". En este sentido, ha destacado que "en el pensamiento cristiano es fundamental hacernos cargo de las personas más vulnerables". El obispo auxiliar considera que uno de los grandes regalos de la venida del Papa es el mensaje que traerá a España.

Un mensaje que, en palabras del propio Déniz, será de "tolerancia, de solidaridad, de diálogo, de compromiso de las personas con la sociedad". Ha recalcado la importancia de estos valores en un mundo donde, a falta de otras referencias, impera la lógica de "los unos contra los otros", cuyo fruto "es la violencia, el fruto es la guerra y una desconfianza que se genera para el futuro".

Una agenda con foco en la migración y la gente

El viaje papal constará de tres etapas, Madrid, Barcelona y, finalmente, Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife. Aunque el programa oficial aún no se ha cerrado, Déniz ha adelantado que uno de los ejes en las islas será la "realidad de las migraciones", un tema sensible para un archipiélago que también ha sido "un pueblo emigrante". Además, se espera un encuentro con la iglesia diocesana y un acto abierto "del papa con la gente de nuestra tierra".

La falta de un programa detallado a pocas semanas de la visita complica ciertos aspectos logísticos, ya que "todo necesita ser publicado, todo necesita ser contratado". No obstante, el obispo confía en que el programa oficial se anuncie en las "próximas semanas" y ha agradecido la "buena colaboración de instituciones públicas y privadas" que están recibiendo.

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Un "enorme regalo" económico y espiritual

Frente a las críticas que solo "ponen el acento en el gasto", Déniz ha defendido la visita como una gran oportunidad, asegurando que su proyección económica es un "enorme regalo" para Canarias y para toda España. "Afortunadamente, en nuestra tierra sí estamos recibiendo mucha comprensión y un apoyo bastante razonable, del que estamos muy agradecidos", ha añadido.

A nivel personal, el obispo ha confesado la "enorme gratitud" que siente, ya que la visita cumple un sueño que el papa Francisco ya expresó en su momento. "Tuve la ocasión de estar con él en un encuentro personal, solo con decirle que era canario [...] me dijo, 'quiero ir a Canarias'". Ahora, con la llegada de León XIV, se materializa ese deseo de la Iglesia de "estar presente en las coordenadas del mundo donde hay personas, donde hay sufrimiento". Por ello, sus palabras al recibir al pontífice serán sencillas y directas: "Gracias, Santo Padre, por visitar Canarias".