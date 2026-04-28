Aurelien Leon, maestro heladero: "El apagón me hizo perder tres semanas de trabajo, 1.000 litros de helados congelados y 25.000 euros sin poder hacer nada"

El maestro heladero Aurelien Leon ha relatado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, el complicado episodio que vivió a causa de un gran apagón en Barcelona. El incidente le ocasionó unas pérdidas que ascienden a 25.000 euros en producto que no pudo vender, una cifra que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los pequeños negocios ante fallos en el suministro eléctrico.

Todo ocurrió el 28 de abril del año pasado, cuando a las doce y media del mediodía, "pum, se cayó todo", explica Leon. Su heladería, ubicada en la Plaza del Sol del barrio de Gracia, se quedó sin electricidad, al igual que el resto de locales vecinos. En sus congeladores almacenaba 1.000 litros de helado, el fruto de más de tres semanas de trabajo justo al inicio de la temporada alta.

Pérdidas de hasta 30.000 euros

El valor de la mercancía perdida, en términos de venta al público, se situaba entre los 25.000 y 30.000 euros. Aunque contaba con un seguro, la compensación no cubrió la totalidad del perjuicio económico. El heladero lamenta que "el seguro no me pagó lo que no vendí", sino únicamente el coste de la materia prima.

Getty Images/iStockphoto Velas frente al apagón

Afortunadamente, Leon, que tiene formación como ingeniero y un doctorado en Física, había sido previsor. Contrató un seguro especial para la mercancía y preparó un informe detallado para el perito, lo que agilizó la indemnización por las materias primas. "El seguro me devolvió el coste de materia prima, o sea, de la leche, de la fruta", aclara, pero no el lucro cesante.

La paradójica estampa del apagón

Mientras él vivía sus horas más estresantes, en la Plaza del Sol se desarrollaba una escena completamente opuesta. La plaza "estaba llenísima de gente", recuerda, y de haber podido abrir, "fuese el mejor día de mi vida". La gente, ajena a su drama, disfrutaba de un día sin tecnología.

Leon se describe como "el único chico muy, muy, muy estresado" en medio de una multitud que aprovechaba para tocar la guitarra, jugar al ajedrez y, en sus palabras, "retomando un sentido de vida sin teléfonos móviles". Una estampa paradójica que refleja las dos caras de un mismo apagón.

Una red eléctrica 'cerrada'

Desde su perspectiva técnica, Leon ofrece una posible explicación a la vulnerabilidad del sistema. Considera que España es como un "finisterre" a nivel energético, una red "cerrada" y "poco conectada con Francia o con Marruecos". Esta falta de interconexiones, a su juicio, aumenta el riesgo de fallos generalizados como el que afectó a su negocio.