Atacada por perros potencialmente peligrosos: "Creía que me iban a matar"

Feliciana Romero, una mujer de 70 años, ha denunciado el feroz ataque que sufrió por parte de los cuatro perros de su vecina en la aldea de Barxés, en Muíños, Ourense. Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 11.30 horas.

La mujer había salido a buscar unas verduras a una finca cerca de su vivienda cuando los perros se saltaron el muro de la casa contigua y se lanzaron sobre ella. La mujer, acorralada, no pudo hacer nada frente a los perros.

Los cuatro pitbulls atacaron a la mujer, mordiéndola por las piernas. Finalmente cayó al suelo, y fue en ese momento cuando apareció la propietaria, que intentó como pudo apartar a los animales.

"Sigo mal, todavía no veo por un ojo, no lo puedo abrir y lo tengo cosido", ha relatado este lunes la víctima, Feliciana Romero, en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE. "No me di cuenta de cuando venían a mi, pero cuando fui a por la verdura me los encontré detrás de mi y me atacaron. Primero atacaron las piernas", ha contado, antes de recalcar que "la dueña me ayudó, se metió para ayudarme, porque si no yo podría estar muerta. Yo estaba muy asustada, creí que me iba a matar".

¿Qué ha pasado con los canes? "Los perros siguen en la casa de su dueña. Ha venido la Guardia Civil y el Seprona, pero de momento están en la casa, esperando que salga el juicio", ha explicado Feliciana.