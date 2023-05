Álvaro Grau, arrocero: "Hay poblaciones enteras en situación crítica"

Un paquete compuesto por 2.190 millones de euros destinados a sacarnos de la crisis del agua. La sequía sigue afectando muchísimo a ese sector primario y por eso el Gobierno cree necesario destinar directamente más de 700 millones a agricultores y ganaderos. El objetivo es sacar adelante al sector para evitar que los precios suban todavía más. Sin embargo, son unas medidas que no han gustado a nadie. Para los profesionales del sector, son insuficientes, teniendo en cuenta que la sequía ya ha afectado al 80% de los cultivos del país. Insuficientes también para parte del Gobierno. Los de Podemos lamentan no haber llegado más lejos con la Ley y siguen buscando ese "escudo climático".

Por su parte, los Populares aseguran que el culpable del colapso de la industria agrícola es Pedro Sánchez y que estas medidas no son el camino a seguir. Sí lo son, dicen, el "pacto nacional del agua" que proemte Feijóo en su programa electoral.

Álvaro Bravo, agricultor de arroz de Los Palacios (Sevilla), ha asgurado en 'El Cascabel' que las medidas "son insuficientes a todas luces" y que la situación está poniendo en riesgo grave la vida de miles de personas: "Tenemos unos 5 mil empleos dedicados a esto y se van a perder. Hay poblaciones que dependen cien por cien de esto".

La economía local se resiente pero no solo ellos van a rascarse el bolsillo. Si el sector va mal, se repercute en los precios. Bravo asegura que es algo que ya pasa: "El año pasado por estas fechas estariamos sobre 0.60 el kilo de arroz, y ahora el más bajo andará por el 1.30 euros el kilo" Los precios se duplican pero el arroz no va a faltar porque "los mercados se abastecen", asegura, "posiblemente el arroz que hayáis comido estos días ya es de fuera, dentro de un mes será de Argentina y de Brasil". Un abastecimiento a costa del empleo y el bolsillo de los españoles.

Y mientras tanto, desde Europa se siguen preguntando dónde está el dinero que nos han dado. Ayer, Mónika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo pedía explicaciones el Gobierno sobre el destino al que se están enviando los fondos de ayuda. Sobre esto, Marc Vidal, divulgador económico, ha comentado que el Gobierno no debería alabar la gestión de los fondos: "Que nadie se ponga medallas de que aquí se han sabido usar bien los fondos européos, porque no lo ha hecho nadie". Asegura que el país y su Gobierno "no estaba preparado" para la gestión de esos millones: "mala gestión, mala estrategia. Un país que no estaba preparado para esto ni capacidad de manejar esos fondos". Ahora corremos el riesgo de perder el dinero europeo en medidas mal gestionadas. "Lo peor es que hay gente que saca pecho de no sabemos qué", ha expresado Vidal.