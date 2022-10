Alicia, la mujer que encontró al bebé en su felpudo en Santutxu; “Sentí impotencia”

Detenida la presunta autora del secuestro de un bebé en el Hospital de Basurto. El recién nacido fue hallado en el interior de un edificio, lo había dejado en el felpudo de una vivienda. ‘El Cascabel’ habla con Alicia López, la mujer que lo encontró. Nos detalla lo que ocurrió cuando abrió la puerta de su casa:

"A mí me llamaron al timbre, abrí la puerta. Y la sensación que tuve cuando vi a la criatura en el felpudo fueron un montón de cosas, una impotencia. Yo había oído las noticias no hacía mucho, no sabía ni cómo actuar. Fue un cumulo de sensaciones".

"Mi hijo llamó a la ertzaintza. Miró a ver si había alguien por las escaleras, no había nadie".

¿Conocía a la presunta autora?

"A mí me han enseñado fotos de la chica, y yo no la conozco de nada. El crio aterrizó ahí, como podría haber aterrizado en otro domicilio".

Alicia confiesa que no ha hablado con los padres del bebé, pero se pone en su piel afirma que es consciente de la pesadilla que han debido vivir en las últimas horas:

“La angustia que han tenido que pasar las horas de la noche pensando dónde está, eso tiene que ser agobiante"(...) "Lo que ha tenido que pasar esta familia ha tenido que ser terrorífico".