El alcalde que ha renunciado a su sueldo de 2021 para ayudar a sus vecinos: "Viviré de mi otro trabajo"

A las puertas de un año con el coronavirus en nuestro territorio y la bronca política de por medio, el alcalde de una localidad castellanomanchega ha querido donar su sueldo de 2021 para que se destine a ayudas a aquellos que lo necesiten como consecuencia de la pandemia. Hablamos, en concreto, del alcalde de Quer, quien este miércoles ha atendido a 'El Cascabel'.

José Miguel Benítez, alcalde de dicha localidad, ha explicado en TRECE que su sueldo bruto al año está cifrado en 31.000 euros brutos al año y ha explicado que irá destinado a lo que sea necesario. "Mi equipo de Gobierno ha decidido poner a disposición del Ayuntamiento nuestro sueldo del resto del año para que el pleno lo gaste en lo que lo considere necesario", ha dicho. En este sentido, ha relatado, ya hay varias propuestas encima de la mesa. "Esa partida son unos 28.000 euros y ya hay varias propuestas. La AMPA ha propuesto para contar filtros de lámpara para el colegio, y nosotros hemos pensado una nueva entrega de mascarillas a los vecinos, test para saber cuánta gente hay contagiada...", ha dicho.

El alcalde va a vivir de su otra empresa

En este sentido, ha explicado el alcalde, que no es la primera ocasión en la que dona su sueldo como regidor, ya que durante la legislatura 2015-2019 no recibió un euro por parte del Ayuntamiento. "Yo entré en el año 2015, mis primeros cuatro años de mi legislatura no cobré ningún sueldo, vivía del suelo de mi trabajo. A volver a ser reelegido alcalde en 2019 he comenzado a cobrar hasta ahora que hemos decidido dejar de cobrar", ha explicado. "No dependo del sueldo del cargo, siempre he dependido de mi trabajo, quiero que siga así", ha sentenciado.

En todo este tiempo, ha apostillado, ha vivido de su empresa de limpieza, de la que va a volver a vivir durante el resto de este año. Por último, el alcalde del PP en la localidad y que supera ligeramente los 800 habitantes, ha dicho además que su equipo de Gobierno no descarta hacer lo mismo el año que viene, todo dependiendo de la evolución de la pandemia.