Un abogado penalista destapa las claves del auto de Begoña Gómez: "El tráfico de influencias está bastante acreditado"

El abogado penalista Jesús Escudero ha analizado el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. Tras un estudio detallado del documento, su principal conclusión es que, aunque se está en fase de instrucción, hay indicios sólidos de un delito, mientras que otros dos parecen "bastante flojos".

El tráfico de influencias, el delito más sólido

Según Escudero, el delito de tráfico de influencias "está bastante indiciariamente acreditado". Explica que "todas las reuniones, todos los actos que realiza la investigada en Moncloa concuerdan con el tipo penal", citando como pruebas acreditadas "reuniones, correos electrónicos, todo tipo de influencias". El abogado sostiene que ella "utiliza la posición de su marido" y el "centro de Moncloa como tal" para obtener beneficios en actos ilícitos.

En el otro extremo, el letrado considera que el delito "más flojo" que se le imputa es el de apropiación indebida. Argumenta que el Código Penal se refiere a la apropiación de "dinero, valores, de un bien mueble", mientras que en este caso se investiga la supuesta apropiación de un derecho de propiedad intelectual, un matiz que la propia defensa de Gómez ha destacado.

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),

Una defensa 'bastante floja'

A su juicio, la defensa de Gómez no ha estado a la altura, calificándola como "bastante floja". Escudero considera que se ha perdido la oportunidad de presentar pruebas de descargo contundentes durante la instrucción, señalando que él, por ejemplo, sí habría presentado una "instructa" con medios de prueba adicionales, algo que la defensa no hizo.

Escudero compara esta estrategia con las defensas de otros investigados como Barrabés o Cristina Álvarez, que se han centrado en "cuestiones muy concretas". En cambio, critica que el abogado de Begoña Gómez se enfoque en "cuestiones más políticas", como se ha visto en otros casos como el de Ábalos o Santos Cerdán. Considera que esta táctica es "apostar demasiado" y "confiar demasiado" cuando todos los delitos investigados conllevan penas de prisión.

Un jurado popular, un escenario adverso

El penalista opina que un tribunal del jurado no favorece a la acusada en este caso, ya que se trata de "ciudadanos de la calle" que pueden verse influidos por el debate público. Según Escudero, el jurado valorará datos objetivos como "que está utilizando una asesora del gobierno que le pagamos con dinero público", algo que "no puede hacerlo, y menos en Moncloa". La estrategia de defensa, subraya, cambia "muchísimo" si el juicio es con jurado popular o con jueces profesionales, siendo "otro mundo" para los abogados.

Europa Press La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla

Respecto a la actuación del juez Peinado, desestima las críticas sobre una posible precipitación al dictar el auto. Escudero, que se declara conocedor del magistrado, lo describe como "muy directo" y "pragmático", y afirma que con los indicios existentes, a cualquier abogado "no se hubieran abierto juicio oral". Además, recuerda que la Audiencia Provincial ha avalado todas las decisiones fundamentales del instructor e incluso le instó a imputar a una asesora que había declarado como testigo.

Finalmente, el abogado ha abordado la gravedad de las críticas vertidas desde el Gobierno contra el juez, asegurando que suponen una "quiebra del estado de derecho". Para Escudero, estos ataques, que "casi rozan la amenaza", son un hecho sin precedentes que pone en jaque la independencia judicial en España.