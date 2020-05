Jiménez: "Iglesias actúa más como un pirómano que como un vicepresidente del Gobierno"

Es posible que una de las poquísimas cosas ciertas que haya dicho en su vida política Pedro Sánchez fue cuando se refirió a Pablo Iglesias y a Podemos en el sentido de que no podía incorporarles al Gobierno porque le iba a provocar insomnio. Ciertamente, insomnio no sé si le está provocando, pero espero que sea dolor de cabeza por lo menos a tenor del comportamiento que viene manteniendo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y más después de lo que ha pasado ayer en el Congreso, en el Pleno, en la sesión de control, y hoy en esa mal llamada ya Comisión de la Reconstrucción. ¿Qué se puede reconstruir? ¿Cómo podemos reconstruir España con un personal como este? ¿Qué podemos esperar de esa Comisión con lo que se ha escuchado ahí?

Se supone que ahí se trabajaría o debería trabajarse para fomentar el impulso el impulso al trabajo, recuperar los puestos de trabajo, acabar en la medida de lo posible con todos los ERTE, pero que esos ERTE pudieran significar con su fin la vuelta a la actividad laboral de todas las personas que en estas circunstancias y momentos han estado acogidos a los mismos, impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, reconstruir económicamente España y sentar las bases para que a partir de ahora si hay un rebrote sepamos reaccionar con suficiente antelación y, sobre todo, con la suficiente eficacia para impedir que eso nos lleve de nuevo a otra situación realmente catastrófica.

Bueno, pues dicho lo cual, hoy vemos todo lo contrario. El espectáculo que ha quedado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que no sabe hacer respetarse y respetar el cargo que representa, que es el presidente del Gobierno, de un Gobierno democrático nada más y nada menos. Le puede su activismo político, su provocación política. Es un provocador y un activista nato Pablo Iglesias y lamentablemente eso no lo es lo que queremos de un vicepresidente de Gobierno. Eso lo puedo hacer si quiere, incluso, en la oposición, pero no desde la Presidencia de un gobierno, vicepresidente segundo en una actitud arrogante, prepotente, chulesca, gamberra diría yo también en algunos momentos, buscando permanentemente a la oposición.

Mire usted, no se trata de que se calle ante las provocaciones que pueda haber desde la oposición, pero hombre, no aumente usted más la tensión. Es lo único que le pedimos. Deje usted que las cosas fluyan con más normalidad, no incremente más la conflictividad, no sea usted el que encienda la mecha porque actúa usted más como un pirómano, evidentemente, que como un vicepresidente del Gobierno que se precie.