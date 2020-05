Jiménez: "Marlaska ha fulminado al coronel que investigaba por qué se permitió la bomba vírica del 8M"

Mal que le pese al Gobierno, España no sale más fortalecida de esta crisis. La propaganda oficial, la propaganda institucional, insiste en que salimos más fuertes. No, eso no es así. La realidad desmiente la ensoñación del Gobierno y su propia propaganda. No sale tampoco más fortalecido el Gobierno, mucho más debilitados y más dividido sin duda alguna.

Es evidente que la situación y la realidad no se corresponde con esa suerte de propaganda institucional que quiere vendernos el gabinete de Sánchez. No salimos más fuertes porque el virus todavía está entre nosotros, no salimos más fuertes porque hay una enorme inquietud y mucha incertidumbre y miedo por parte de millones de trabajadores que no saben si van a recuperar su puesto de trabajo o se van a ir definitivamente al paro. No salimos más fuertes porque las empresas todavía no se han puesto a funcionar y no han alcanzado, ni siquiera aquellas que han mantenido el tiempo de producción durante la pandemia, han alcanzado su velocidad de crucero.

Eso no es el más fuerte, estamos mucho más débiles desgraciadamente, que eso no es lo que queríamos para España nadie, ni siquiera aquellos que sean los más detractores del Gobierno. Y, desde luego, no salimos más fuertes en el capítulo de las libertades y de las restricciones.

La mala gestión del Gobierno está ahí. Ahora mismo hemos sabido, hemos conocido hoy, por ejemplo, esa destitución fulminante del que era el representante y, sobre todo, la máxima autoridad de la Guardia Civil en Madrid, que estaba investigando, precisamente, desde el punto de vista sanitario por qué se permitió la manifestación del 8-M que todo el mundo coincide en que fue una auténtica bomba vírica donde se contagió mucha gente y, además, se expandió no solamente por Madrid, sino también por otras partes de nuestro país.

El coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil era la persona que estaba al frente de esa investigación por orden de una juez, no lo olvidemos, y el Gobierno le ha destituido. De paso le ha dado una baza o la he entregado la cabeza del Bautista en este caso a Esquerra Republicana de Cataluña porque ere una de las personas más significadas de la Guardia Civil que había estado ahí al frente, también del constitucionalismo, combatiendo ese desafío separatista en Cataluña en los meses duros del desafío concretamente.

Ya se le ha dado la baza a Esquerra Republicana de Cataluña. Se ha destituido a una de las figuras más representativas de la Guardia Civil como habían pedido, insisto.

Pero ahora, si nos quedamos en el capítulo del virus, es muy significativo preocupante y sospechoso que esta persona que estaba dirigiendo la investigación, pues sea ahora de esta manera apartada, fulminada de su puesto como comandante jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid. Y tendrá que dar explicaciones Marlaska.

Marlaska es un ministro que últimamente no se está distinguiendo por dar pasos en la dirección que algunos creímos ver y que habíamos aplaudido por su procedencia de la Audiencia Nacional, como juez de la Audiencia Nacional.

No se ha distinguido precisamente el señor Grande-Marlaska por cuestionar ese pacto con Bildu, él que ha luchado abiertamente contra los terroristas de ETA desde la Audiencia Nacional. Pues parece que consciente, calla y consciente, y no le desagrada aparentemente que el Gobierno en el que él está haya pactado con los herederos políticos de la banda terrorista ETA. En fin, son cosas que tendrá que explicar Grande-Marlaska y que inciden mucho más en las sospechas que recaen sobre este Gobierno a la hora de actuar, no solamente del punto de vista económico, sanitario, sino también desde el punto de vista de las libertades.