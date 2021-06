Antonio Jiménez, sobre el encuentro entre Biden y Sánchez: "En 20 segundos lo que da tiempo para hablar"

Qué manera de quedar en evidencia y casi rozar el ridículo y me refiero al encuentro esperado entre Sánchez y Biden. Moncloa nos vendió una burra y nos ha salido con mataduras. Ese esperado encuentro que Redondo Productions vendió en los medios amigos pues ha quedado en un paseíto. Un encontronazo de un señor que busca la foto con Biden y se le ve caminando durante treinta segundos. 20 segundos. El problema no es hacer el ridículo con ese encuentro al paso, esa fallida cumbre y entrevista. Sin ningún pudor, el presidente decía que no llevaba ningún cronómetro para medir el tiempo.