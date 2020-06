Antonio Jiménez: "Las varas de medir son distintas cuando la justicia se refiere al PP y a Iglesias"

¿Se imagina usted que de la Fiscalía si hubiera filtrado información a alguno de los abogados del Partido Popular en cualquiera de los casos de corrupción que ha afectado a ese partido? Le hubieran filtrado información sobre el caso en cuestión incluso antes de que el juez que lo estaba instruyendo hubiera abierto la investigación oficial o la causa de manera oficial. Eso pasa ahora con Pablo Iglesias, con Podemos y con ese caso de Villarejo que ahora ya empieza a ser el caso Iglesias.

Me refiero a la famosa tarjeta SIM, esa tarjeta del teléfono móvil que el señor Iglesias, tenía, guardó durante varios meses en su poder y luego entregó dañada. Tarjeta que recordemos, tarjeta SIM que pertenecía a un teléfono móvil que fue robado a su asesora, Dina Bousselham, teléfono móvil que cuando fue robado se denunció que tenía material sensible, en fin, fotos comentarios íntimos que no tienen por qué salir ni publicarse, que es lo que está investigando ahora mismo el juez García Castellón en relación también con el caso Villarejo.

Bueno, al final el señor Iglesias, en efecto, ha pasado de ser víctima porque así lo ha decidido también el juez a ser víctima falsa o, cuando menos, haber participado en maniobras más que turbias o dudosas, desde el punto de vista legal más que cuestionable a tenor de que esa tarjeta, pues ya ve usted, la entrega varios meses después porque la tenía escondida, la tenían en su poder y, además, la dañada.

Dicho lo cual, el escándalo aumenta cuando nos enteramos a través de ‘El Confidencial’ que uno de los fiscales que está investigando este asunto informa, filtra información confidencial y secreta, por otra parte, a la abogada del señor Iglesias y de la señora Bousselham, a la abogada de Podemos, en relación con esta causa antes de que el juez, incluso, la hubiera abierto.

Estamos hablando de alguien de la Fiscalía Anticorrupción está filtrando información pero, además, que coincide con el hecho de que el propio magistrado antes había acusado poco menos a la Fiscalía, en este asunto, de intentar exculpar por todos los medios a Pablo Iglesias con el asunto de la tarjeta de SIM y el caso del teléfono robado, o sea, que ya el juez empezaba a tenor de esta crítica, empezaba a haber cierta connivencia entre la Fiscalía y Podemos evidentemente, o entre la Fiscalía y la abogada de este partido porque, evidentemente, no encontraba una justificación para que hubiera tanto interés por parte de esa Fiscalía para exculpar a Pablo Iglesias. Ahora probablemente pueda encontrar más respuestas lógicamente.

Esperemos que lo investigue hasta el final. Esto viene a demostrar, en definitiva, que las varas de medir de la justicia son distintas a veces en función de aquí en afectan los casos. Y me refiero a casos de corrupción institucional con el Partido Popular, que se montaba la mundial, y ahora parece que esto quiere que pase inadvertido. Y es muy grave y es muy serio y esperemos que el juez García Castellón vaya hasta el final y que llegue hasta las últimas consecuencias con este asunto.