Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, analiza en 'El Cascabel' la subida de precios, entre otros temas

La escalada de precios en el mes de septiembre es imparable. Los ciudadanos españoles ya lo llevan notando en sus bolsillos de hace más de un mes y la subida no parece que vaya a estancarse, ni a reducirse. Por este motivo, desde las empresas hacen un llamamiento al Gobierno para que tomen medidas que puedan ayudar a los ciudadanos españoles a llegar a fin de mes. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha estado en ‘El Cascabel’, donde ha dado unas claves sobre varios temas que están actualmente encima de la mesa, como son: la cesta de la compra, el salario mínimo interprofesional, el pacto de rentas, la economía española o sobre las empresas.

“Esta inflación que hacía tantos años que no conocíamos, no solo está afectando a las familias, sino también a las empresas. Parece que últimamente los culpables de las cosas somos los empresarios, también los autónomos, etc. Nosotros, como organización, lo que hacemos es trasladar a las instituciones, en este caso al Gobierno, qué medidas tendría que adoptar previamente para aliviar estos temas. Y algunas las ha ido tomando, afortunadamente, igual tarde, pero las ha tomado”, haciendo referencia, por ejemplo, a la todo lo que ha afectado a la industria electrointensiva. Sin embargo, también ha comentado lo que aún falta por hacer como “deflactar la tarifa del IRPF”.