El ascensor: Víctor Parrado - 'Parejas enamoradas'

Recibes una llamada por teléfono en el ascensor y no es otro que un amigo tuyo al que decides contarle lo cansado que te tiene Juan, aquel viejo conocido, que no para de hablar de lo enamorado que está y de lo feliz que es con su pareja a quien acaba de conocer. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que nos ha pasado a todos: "Enamorarse es como comprarse un coche, que al principio todo va bien, pero a los 4 años llega la ITV, cositas que no funcionan, que no son como antes... Si alguien dice que después de 30 años todo sigue como al principio, señora, señora, será porque ha dormido en el garaje", dice Parrado.

"Está de subidón, es normal, porque cómo está el mercado que es mercadillo y medieval, cuesta conocer gente normal que no arrastre traumas, que no esté a la defensiva. Quedé con una chica el otro día y me dijo en la primera cita que ella es como es y no piensa cambiar, a quien le guste bien y quien no que se vaya".

Víctor Parrado reconoce que en su grupo de amigos le miran raro, que es el soltero. "Esto es como las segundas rebajas cuando ves una camisa rebajada de 80€ a 9,90€, que aunque te quede fatal y sea fea, por ese precio te la llevas. Y es que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey".

"Me da igual si es especial o no, pero que no haga como todo el mundo subiendo esas frases de enamorados en las redes sociales. Yo me quedo con mi batidora. ¿Y esa gente que lleva un mes con su pareja y se va de vacaciones a Tailandia? ¿Y que se tatúan el nombre de su pareja? En todo caso hazlo con la inicial y, si acaso, lo puedes reutilizar".

Para terminar, Víctor Parrado nos da el mejor consejo: "Disfruta del amor, pero sobre todo, no te dejes de querer, que eso es lo importante. Amigos como yo hay pocos en la vida, ¡reconócelo!".