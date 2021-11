El ascensor: Jimeno y Fernando - 'El WhatsApp'

"Pero qué haces, Jimeno, para qué me envías un WhatsApp si estamos juntos". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Fernando: "Si estamos juntos, mejor te respondo de viva voz, ¿no? Pero bueno, sí, tal y como me preguntas en tu WhatsApp Port Vila es la capital de Vanuatu". Jimeno le responde que "es que de repente me ha surgido la duda y con esto del WhatsApp es maravilloso, te comunicas súper rápido".

Y por si esto fuera poco, Fernando insiste: "Seguro que todos llegaban muy tarde a las reuniones porque imagínate desde que te mandaban la paloma mensajera hasta que te llegaba. Pero con esto del WhatsApp no veas cómo dan la brasa los grupos. Todo el mundo lo usa y todo el mundo tiene grupos, ¿soy yo solo o le pasa a todos que en todos los grupos está el típico que tiene un primo policía secreta y te mandan avisos de atentado?"

"Lo que más miedo me da es desconectar un rato de WhatsApp y tener 287 mensajes, de verdad, que me voy 20 minutos y vuelvo y me encuentro con más letras que Los Pilares de la Tierra". "Y ese que te saca del grupo, que te vuelve a meter, te sales, te vuelve a meter... Ya podrían aprender un poquito de esos que leemos los mensajes y nunca contestamos".