El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Soy un despiste'

"Fer, te acuerdas de la mascota esta naranjita de la mascota esta del mundial del 82, el Naranjito, pues no me acuerdo macho, no hay manera y mira que lo intento". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Fernando: "A veces pasa que se te olvidan las cosas, la mente es muy caprichosa. El otro día iba yo andando por la calle y me crucé con una chica con una camiseta de los Lakers del año 85, y ya hablando y hablando me dijo que se llamaba Ana y que era mi novia, y yo no caía oye".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "El otro día yo soñé que Mariano Rajoy me pedía fuego y era mexicano. Está claro que la cabeza hace lo que quiere y no lo podemos controlar. Yo tengo tu nivel de inglés, el 'Fer', estaba yo en el extranjero y me dijeron que si "everything is ok" y yo dije que sí, que everything". "Me vibra el móvil en el pantalón, pero oye no es el móvil, es la Thermomix".