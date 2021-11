El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Las leyes de Murphy'

"Dios, cómo odio a los murciélagos. ¿Te parece poco que sean los creadores de una ley que solo sirve para dar por saco? La ley de 'murci'". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Fernando: "Tú dices Jimeno la ley de Murphy, la desarrolló Eddie, el actor de esas grandes películas como Titanic o El Rey León". "-Pues eso, esa ley, estoy hartísimo que esta mañana se me ha caído suelo encima de la mantequilla con tostada... O algo así". "-Tú si que tienes una buena tostado. Supongo que se habrá caído la mantequilla justo por el lado que tenía puesta la tostada".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Que no, que no. Mira yo tenía suelo, entonces al echar un poco de suelo en la tostada se me ha caído encima de la mantequilla. Yo tenía ganas de comerme un suelo, y al ir a echarme la mantequilla, he pisado la tostada, me he resvalado y se me ha llenado la mantequilla llena de suelo".

Fernando explica cuándo le pasa a él: "Cuando llevo una mano llena de bolsas de la compra, y cuando llego a casa las llaves están en el bolsillo del lado de la mano que llevo llena de bolsas. Tú llevas las manos llenas de llaves y justo los bolsillos están justo en el lado de las llaves de las bolsas donde no llevas las manos".

"Da igual, es una ley que estamos obligados a cumplir. Se trata de que tienes un televisor con 200 días de garantía y justo se te va a romper en el día 201". "-Sí eso me pasó a mí, se me queda una cara de imbécil". "-Pues ya verás cuando te compres una garantía con cara de tonto, se te queda un cuerpo de 201 días...".