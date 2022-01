El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Cosas que duran mucho'

"Qué larguísimo se me está haciendo enero, qué pesadez, me siento como la del Muelle de San Blas pero sin muelle". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como cuenta Jimeno: "Parece que vamos por el enero número 22, es como cuando te ponen anestesia en el dentista y no sientes la boca hasta el día siguiente. Por ejemplo, la eternidad. Anda que no se hace larga. Parece que no se acaba nunca. Dura desde que centrifuga la lavadora hasta que acaba y te deja abrir la puertecita. Hay partidas de ajedrez que se han jugado mientras te dejaba abrir la puerta la lavadora".

"Fíjate tú, que por la noche cuando estás durmiendo y alguien se levanta para ir al baño, desde que tiran de la cadena hasta que deja de sonar la cisterna se hace un día más largo que en Venus". "Bueno, y vaya película larga, es como pedir una hamburguesa, tienes que sacarte 'hamburguesología' con esa cantidad de carnes y panes".

Por si fuera poco, Jimeno añade que "estás pidiendo una hamburguesa y han puesto un ladrillo más en la sagrada familia. Te digo una cosa, me perdí el primer mundial de España y la segunda Eurocopa porque me pilló pidiéndome una hamburguesa" Y Fernando añade que "yo también me lo pedí porque estuve esperando 3 minutos a que se secase lo fregado".

