El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Blue Monday'

"¡Sigue cerrado por covid el ascensor, toma ya!". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como cuenta Jimeno: "Hoy es Blue Monday, el día más triste del año. Me encanta este día, el monday es mi color favorito. También es el día preferido de Arturo Pérez Reverte porque es el único día que puede poner un poquito alegre a Alatriste".

"Voy a hacer cosas de triste hoy, como una tortilla sin cebolla", responde Fernando. "Voy a hacer algo tan triste como ir a echar gasolina, porque claro está tan cara...". Jimeno dice que también va a ver 'Juego de Tronos', pero doblada en latino.

Por si fuera poco, Fernando dice que se va a meter en sus propias redes sociales y que se va a dar 'me gusta' en sus propias publicaciones: "Voy a comentar mis propias publicaciones, porque yo y yo y yo...". Jimeno por supuesto, no podía ser menos: "Voy a llegar a casa y me voy a hacer una lenguadina a la plancha con patata panadera".

