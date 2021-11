El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Black Friday'

"Jimeno, ¿te has dado cuenta de que está todo el mundo hablando del Black Friday? Me salió un gato debajo de un coche y me dijo 'miau, Black Friday'". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla de Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Jimeno: "Tengo unas ganas de que llegara, a ver si me puedo comprar la videoconsola en lugar de a 525,30€ a 524,10€. Quiero aprovechar estos días para comprar cosas súper importantes como un transportador de ángulos, porque en casa tengo de la última mudanza dos obtusos, dos agudos y dos rectos que no se ha llevado nadie".

Y por si esto fuera poco, Fernando insiste: "De todas maneras, a mí el Black Friday me parece una pantomima, siempre lo hacen de las mismas cosas. ¿Por qué no lo hacen de la gasolina o del IVA trimestral? No, siempre de lo mismo. Si quieren que lo hagan de verdad, con las cosas gratis que somos españoles".

Fernando explica cuándo le pasa a él: "Que no, que no, yo me refiero al perejil que te da el pescadero, el controlador de la hora que te dice que ya se está yendo. -Qué bonito, tú debes solidario. -No, a mí me gusta estar con la gente. -Digo que si te gusta la solidaridad. -Hombre, si no me cuesta dinero sí, ayudo a los que lo necesitan y los que no lo necesitan. Ahí se ve de verdad quién está y quién no está.