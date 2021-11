El ascensor: Álex Clavero - 'Zurdos'

"Que me he apuntado a clases de guitarra y me dice que le tengo que cambiar las cuerdas porque soy zurdo", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué personajes históricos han sido zurdos: "Igual eres tú la profesora, pero eres la que no va acorde. Como los zurdos en el mundo no llegamos ni al 10% se nos discrimina. Y anda que no hay zurdos ilustres como Aristóltes, Alejandro Magno, Bethooven, Bob Dylan, Picasso, Marie Curie, Picasso, Newston, Einstein, Messi, Maradona y Urdangarín que también era zurdo pero se lo llevaba a dos manos".

Álex Clavero añade que "Leonardo Da Vinci también, pero él era arquitecto, pintor, escultor, filósofo, escritor, poeta, inventor, botánico, médico, y a mí mi mujer me dice que si no bajo la basura y le dije que es que no había tenido tiempo. Llevo toda mi vida escribiendo a la sombra. He salido de la educación zurdo y bizco".

Al final, Clavero concluye diciendo que "estamos discriminados históricamente los zurdos, mi abuelo era zurdo y le ataban el brazo a la espalda para que aprendiera a escribir con la derecha. Está la diestra y la siniestra, que no sabes si hablas de la mano o de una hija de Zapatero. Dicen que el 10% de los zurdos cobran menos que los diestros, Messi pasándolo mal. Yo no digo nada, solo que seas solidario con los zurdos".

