El ascensor: Álex Clavero - 'Ser padre'

Parece que no termina de llegar la 'vuelta al cole'. Después de pasar todo un verano con los hijos a nuestro cargo, nos empezamos a plantear por qué los meses de julio y agosto son tan largos. En 'El Ascensor' de TRECE, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock', hemos descubierto este martes todas las "complicaciones" a las que nos enfrentamos los padres cuando llega el temido momento del "cierre por vacaciones" del colegio.

Álex Clavero se sincera en el ascensor: "Me toca pasar un mes más con mi niña en casa, y te lo digo que la dejo en la puerta de casa con un libro, un biberón y una navaja. En vez de empezar a hablar ella, estoy balbuceando yo. ¡Que empiecen los colegios ya!". Y es que es tan complicado, que Álex explica que "la quiero mucho, pero es muy movida, no la duermes nunca, la tumbas y le pasa como a las muñecas antiguas, que se le abren los ojos".

Desesperado, Álex Clavero cuenta que "yo ya no sé qué más actividades hacer con ella, ir a comprar, a la tienda, le doy un paseo, pero tienes que coger pañales, toallitas, cogerle merienda por si acaso, y no te olvides de la niña. ¿Pero cuántas cosas necesita? Me he ido yo al Viñarock con la cuarta parte de peso y no he echado de menos nada".

Y por si todo esto fuera poco, Álex termina su monólogo diciendo que "entre que me ha quemado el sol y estoy naranja, y lo desarrollado que tengo el brazo izquierdo de cogerla en brazos, aquí soy Álex Clavero, pero en mi casa soy un cangrejo violinista. ¡Que abran los colegios ya!".