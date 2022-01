El ascensor: Álex Clavero - 'El Rey Mago guapo'

"Cerrado por COVID… ¿es que esto no se va a acabar nunca?", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero asegura que estas Navidades de lo único que se ha hablado ha sido del coronavirus, aunque asegura que solo una noticia ha conseguido desplazar a la pandemia al segundo plano: “Lo único que le ha quitado protagonismo al COVID ha sido lo bueno que estaba el rey Gaspar en la cabalgata de Madrid. ¿Pero cómo puede estar tan ‘crunchy’?”.

“A Cibeles no llegó en cabalgata, si no en pasarela. Es que es un modelo… que actitud. Lo ha petado en redes. Tanto que le ha empezado a seguir Papa Noel”, insiste Clavero. El cómico tiene claro que “cuando llegó al portal, el niño Jesús pensó que eran Brad Pitt y Angelina que venían a adoptarle. No sabía cómo encajar tanta belleza”.

Y es que Clavero incluso asegura: “Este año, mi mujer le ha pedido el paquete a Gaspar. Me parece que eso roza la infidelidad, porque mi mujer siempre ha sido de Melchor”. Pero tras una reflexión, el cómico ha llegado a la conclusión de que “es guapo, pero como rey mago es más. El título le ha dado belleza”.

'El Francotirarock' se despide alegre por esta noticia. Y es que, “después de unas navidades en la que todo ha estado tan malo”, ¿por qué no celebrar esto que está tan bueno?

