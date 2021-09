El ascensor: Álex Clavero - 'Piscinas'

"Me intenté comprar una piscina por internet, en piscinashinchables.es, pero resulta que no venden piscinas, y de tanto buscar conseguí una pequeña, porque yo tengo una terracita, no un helipuerto", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que buscar una piscina hinchable para el jardín o la terraza de casa no es tarea fácil ni mucho menos barata: "El precio, había tantos ceros que pensaba que eran los flotadores. Es que te viene con escalera, depuradora y con socorrista por lo menos, que a las 5:15 quiero una clase de aquagym todos los días. Y cuando lo tenía previsto para ponerla, sale la noticia de que una terraza en Alicante se derrumbó por una piscina hinchable".

Álex Clavero añade que "a la gente se le va la olla, con esta noticia hay ahora una psicosis con las piscinas hinchables... Buscas 'se hunde' en Google y lo primero que sale es el 'titanic' y lo segundo 'terraza por piscina'. Pero es que la piscina que se hundió tenía 8.000 litros, estaban preparándose para Tokio, al tapón de esa piscina la llamaban la fosa mariana. El único que se la cruzó fue David Meca y de lo que tardó se le había quedado la marca de las gafas".

Al final, entre tanta duda, Álex Clavero confiesa que la piscina no se ha animado a ponerla en su casa, sino en internet, para venderla. De hecho, quienes le han hecho la oferta para comprarla han sido los de piscinashinchables.es.

