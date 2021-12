El ascensor: Álex Clavero - 'La Nochevieja'

"La Nochevieja ya está aquí, la noche de las promesas cobardes: este año voy a dejar de fumar, de beber, de comer... pero me pongo después de Reyes y cuando llega ese día decides dejar de mentirte a ti mismo", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica lo que sí que hay que hacer en Nochevieja: "Hay que salir, si no sales te suben la hipoteca. Pero antes hay que cenar con la familia. Esto hay parejas que lo llevan muy mal y discuten mucho por esto. No como yo que la Nochebuena la hacemos en casa de mis padres y la Nochevieja en casa de mis suegros y al año siguiente al contrario".

Álex Clavero añade que "hay gente que no valora la cena y que no cena para dejar sitio a las copas y eso es un error. Al día siguiente y siempre soy Almax Clavero. Este año solo puede ir a mejor porque tengo una resaca que no me tengo de pie. La gente me pregunta qué le pido al 2022: después de una Filomena, un volcán, una pandemia y dos canciones de Leticia Sabater... le pediría que se esté quieto. Pido que podamos celebrar la Nochevieja de 2023 en las plazas de todas las ciudades y todos los pueblos".

