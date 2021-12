El ascensor: Álex Clavero - 'La Navidad'

"Ya tenemos aquí la Navidad… a mí me gusta, es un jaleo, pero me gusta. No ha cambiado desde que eres pequeño.", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero no entiende por qué pasa lo mismo todas las Navidades: "La Navidad siempre es igual, con las mismas canciones, mismos protocolos, chistes, comentarios... A la cena de empresa ni vas a ir ni vas a beber y vas y bebes. El amigo invisible yo prefiero uno de carne y hueso. Al cuarto día todo el mundo ya sabe a quién le ha tocado. Luego llega la lotería y siempre se dicen las mismas frases".

Álex Clavero añade que "cuando llega la Nochebuena, todos brindan y dicen que todos lleguen el próximo año. Esto es así todos los años. Luego llega la Nochevieja todo disfrazado como si fuera Carnaval y el amigo te hace el mismo chiste del año pasado... A ver si el año que viene hay más suerte".

