El ascensor: Álex Clavero - 'Las jhayber y mi bicicleta'

"Me iba a comprar una bicicleta porque yo tenía una de las de toda la vida, aunque era un amasijo de hierros que tenía óxido, nada más subirte te ponían la antitetánica", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué suponía tener esa bicicleta: "La vi de lejos y pensé qué guay porque era naranja, no tenía frenos, pero tenía luz con la dinamo. Pero para qué lo quería, para ver las paredes con las que me voy a matar. Mi madre me compró unas zapatillas J'hayber indestructibles, eran dos carros de combate, hicieron solo una tirada, pero duran todavía. Si hay un estallido nuclear, son las zapatillas que van a usar las cucarachas".

Álex Clavero añade qué pasó cuando fue a comprarse una bicicleta nueva: "Voy a comprar una bicicleta en una tienda, y quería la naranja, pero me dicen que vale 8.500 euros. Claro, yo pensaba que eran pesetas. ¿Cuánto me tengo que gastar en el candado? Voy a tener que contratar a un señor de seguridad que me la vigile las 24 horas del día. El vendedor me dice que es de fibra, pero yo le dije que cagaba todos los días a las 9 de la mañana".

Al final, Clavero concluye diciendoque "quítale los frenos que yo tengo unas J'hayber que frenan de maravilla. Además, me van a doler, porque a lo que me voy a dedicar a partir de ahora va a ser a andar".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.