Víctor Parrado recuerdas las mejores series de televisión con las que hemos crecido

"¿Qué tal, Espe? ¿Cómo estás? Qué ganas tenía de contarte que me he vuelto a enganchar a las series, a las de antes". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "McGiver, ¿te acuerdas del pelazo que tenía? Era un perro san bernardo acostado en su cabeza. Además, con un clip y dos chicles te montaba un tanque. Y si no encontraba nada, no había problema, tenía una navaja suiza 'todousos'. Ese hombre se queda una hora solo en Ikea y al regresar te ha montado un aeropuerto de 10 terminales".

Parrado, ha probado todo tipo de métodos para conseguir pareja y así nos lo cuenta: "Pero para pelazo el de David Hasselhoff, el del Coche Fantástico. El coche era Kit, un Pontiac deportivo del 82 que saltaba por los aires, te hacía una barbacoa y te preguntaba cómo estabas. También me he enganchado al Equipo A. Eran cuatro bellísimas personas encarceladas por un delito que no cometieron, y se compran una furgoneta y se van a ayudar al pueblo".

Y termina con un buen alegato: "Sí que me flipó V. ¿Te acuerdas de los extraterrestres que iban de buenos, pero nos querían hincar el diente? Quería matarnos a los humanos y dejarnos sin comida ni agua. Pero para eso bastaba con dejarnos una semana sin WhatsApp".

