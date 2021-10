"Ay, tiempo de vendimia, cómo me acuerdo de mi tierra Valladolid, pero también Zamora, mi abuelo tenía viñas, hay chavales que se han pasado la adolescencia a por uvas y yo lo hice literalmente", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica cómo lo hacía: "Mi abuelo me decía que tenía que agacharme a la cepa, coger todas las uvas, ir a la siguiente cepa arrastrando el cesto, y así hasta que estuviera harto. Se lo dije a mi abuelo y me dijo que ya sabía vendimiar. Pero él se agachaba y cogía 20 veces más uvas que yo".

Álex Clavero añade que no había manera de poder recoge tantas uvas y de hacerlo sin estar cansado: "Lo importante es la posición, cuanto mejor lo haces más uvas coges decía mi abuelo. Pero claro yo lo intenté de todas las formas posibles y no había manera".

Al final, Clavero concluye diciendo que "cuando por fin terminé, solté todas las uvas encima de los periódicos y me dijo mi abuelo qué hacía, y yo le dije que dejarlas encima de la 'prensa' que fue lo que me dijo. No me aguantas nada para tener 12 años me decía mi abuelo, yo no entendía nada del vino, no veía nada claro ni me recordaba a nada".

