"Porsicuelista": estos son los rasgos que definen a las personas que se aprovechan del "por si cuela"

"¿Jimeno, tú eres porsicuelista? Es un movimiento por si cuela de toda la vida". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Jimeno: "En la máquina de vending se le ve rápido, ojo como no le caiga la bolsa de almendras, la que lía, llama a la empresa, los creadores de la máquina... Pero como le caigan dos bolsas, te vayas tú a creer que llama para decir que tiene que devolverla".

Y por si esto fuera poco, Fernando insiste: "Estamos hablando luego de los políticos, que si qué vergüenza de corrupción, pero cuando un camarero no se acuerda y te pregunta si le has pagado con el billete de 10€ o el de 20€, estás que le vas a decir tú que el 10€". "Y cuando hacíamos los exámenes de pequeños y no sabíamos la fecha de la Revolución Francesa, hacíamos un 1 que parecía un 7 por si colaba".

"Si quieres saber si uno es 'porsicuelista' o no, tienes que verle en comer. Si queda una patata en el plato, es el que dice que se la coman los demás porque está lleno, y como no se la come nadie, se la come él por si cuela". "Y qué me dices de ese rastrero que se hace amigo de la más guapa y siempre está con ella porque sabe que en algún momento su amiga la más guapa tendrá una crisis con su pareja y ahí estará haciendo el comprensible y sensible para ver si cuela".