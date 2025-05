María Solano presenta su nuevo libro sobre el reto que suponen las pantallas y las nuevas formas de consumo audiovisual en el entorno familiar

María Solano es periodista y profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, también suele participar como tertuliana en el programa 'Ecclesia Al Día', pero sobre todo es madre y es experta en educación y en familia, temas sobre los que ha escrito y estudiado muchísimo. Como resultado de esta investigación que lleva haciendo durante años, ha escrito un libro: Pantallas, qué remedio.

"Si alguien espera aquí la receta de la termomix, para la solución perfecta para el tema de las pantallas, me temo que no lo damos", asegura la autora, que añade que lo que propone es una reflexión: "Una ayuda para que pensemos sobre la batalla que tenemos en ciernes, que es que tenemos unas pantallas que han venido para quedarse, que tenemos que aprender a usarlas". El libro no va solo dirigido a los niños, también a los adultos, es verdad que el abuso hay que controlarlo desde pequeños, pero incluso personas que no han crecido con smartphones hacen ahora un uso abusivo.

Entrevista Maria Solano pantallas, qué remedio

El libro tiene en portada una foto de hace varios años, en la que se ve a una familia que está reunida delante de la tele, de aquella época en la que no había más de uno o dos canales. La foto choca, porque es un contraste enorme con lo que ocurre en la actualidad, ahora cualquier miembro de la familia se aísla viendo lo que quiera cada uno. "No lo vimos venir. Detrás de las enormes soluciones que venían con las nuevas tecnologías, se escondían un montón de efectos secundarios, cuyas consecuencias vemos ahora", reflexiona María. Esa foto muestra una socialización alrededor de la pantalla, en la que los padres tenían la opción, de guiar y de monitorizar el consumo de los más pequeños.

Hay espacio para el optimismo

"Cómo sobrevivir, con pensamiento crítico, al entorno digital", reza el subtítulo. María Solano se ha mostrado muy optimista con las posibles soluciones de este problema. "Se está llegando a un momento de tal hartazgo, que hasta la propia gente que abusa del móvil lo va echando para atrás". Para solucionarlo, María propone varios ingredientes: pensamiento crítico, hablarlo en casa, ponerse límites en el uso del móvil o crear una comunicación transparente con los niños y adolescentes para que puedan contarnos con total transparencia qué han visto.

¿Y qué herramientas tienen los padres para conseguir una supervisión efectiva sobre los contenidos que consumen sus hijos? Pues se puede limitar y prohibir, que no es algo negativo, pero en última instancia lo más útil es darles a ellos las herramientas para controlarlo, con pensamiento crítico, porque van a encontrarse con esa realidad quieran o no.