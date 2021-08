Diario de un peregrino: 13ª etapa, Burgos - Hornillos del Camino

Javier Escartín se pone al frente de una nueva entrega de ‘Diario de un peregrino’ de TRECE, una serie en la que recorrerá el Camino de Santiago, una experiencia única en la vida. En esta treceava etapa partiremos desde Burgos y terminaremos en Hornillos del Camino donde nos espera una etapa de 21 kilómetros donde nos adentramos en la meseta castellanoleonesa.

Nuestro peregrino llega a Tardajos, un pueblo de 782 habitantes, donde hace parada para avituallarse. Continuando el Camino encuentra a un peregrino italiano, Adriano, que explica que "en Argentina donde pasé varios años de mi vida existía la moda de hacer excursiones andando con mochila y de allí me aventure a Europa para hacer el Camino de Santiago", y asegura que allí en Italia también tienen la reconocida Vía Francígena que es una ruta que discurre desde la ciudad inglesa de Canterbury hasta Roma que le gustaría hacer. “Además de razones espirituales estoy haciendo el Camino de Santiago por mi perro que murió hace poco tiempo”. Escartín se encuentra con Laurentina, hija de la caridad, en una ermita donde le cuenta sus particularidades y le ofrece una medalla milagrosa.

Escartín llega a las afueras de Hornillos del Camino, su destino, que a pesar de tener tan solo 60 habitantes tiene una gran cantidad de historias por descubrir. Allí le espera su alcalde, Pedro Mayor, que asegura que el origen de su denominación de “pequeño Vaticano español” está en que hace 60 años de las 300 personas que había en el pueblo, 60 eran religiosos, de hecho, a día de hoy con 58 empadronados es el pueblo con más curas por habitante de España. Afirma que “hace 20 años solo teníamos un albergue municipal que nos obligó hacer la Junta de Castilla y León y cada dos o tres años vamos abriendo un negocio, ya tenemos 10, tantos como agricultores hay aquí”. Mayor dice que “en los últimos años gracias a Workaway hemos regenerado un poco el pueblo ofreciendo trabajo a extranjeros”. El vecino José Antonio le explica que “en su familia hay hasta 6 religiosos” y su experiencia como agricultor en el pueblo.

Una vez en el centro de Hornillos del Campo encuentra a Luis, guitarrista y cantante, que vuelve a tocar con su banda en el pueblo después de un largo tiempo tras el Estado de Alarma. “Tenemos la intención de dar ambiente al pueblo y que vuelva a tener actividad, además de hacer disfrutar a los peregrinos que se encuentren aquí con nuestro estilo de rock y pop”. Escartín visita en su bar al senegalés procedente de Francia, Cheikhou Oumar Sall, que relata que llegó a España en 2015, “llegué al pueblo para ayudar a un amigo en el bar a limpiarlo, un día se puso en subasta este bar y lo compró mi amigo, así he acabado aquí” cuenta. También conoce a Emma Stuart, procedente de Irlanda, que es la alguacil de Hornillos del Camino, “llegué en 2014 donde conocí a mi marido Agustín que tiene un restaurante junto a un coreano y me quedé aquí por amor”. “El Camino es diferente para cada persona, a mí me ha abierto una gran puerta, la del amor” confiesa Emma.