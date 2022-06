Josexto Vera, en TRECE: "El documento final busca dar mayor papel a los laicos y en especial a las mujeres"

Este sábado ha tenido lugar la clausura de la asamblea sinodal en España, respecto a la cual, Josexto Vera, director de comunicación de la CEE, ha analizado las conclusiones a las que se ha llegado después de estos meses de trabajo y que serán trasladadas a Roma en la siguiente fase continental. "Ha sido una representación de toda la Iglesia en España y ha sido un encuentro de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, monjas contemplativas, y digamos que han sido lo que de verdad es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Entonces, el trabajo ha sido recoger todo lo que se ha ido haciendo durante este año por todas las diócesis, por todas las parroquias y los grupos creados, porque es una iniciativa del Papa. El Papa Francisco ha pedido a la Iglesia hacer un sínodo sobre la sinodalidad, que es una palabra un poco difícil que quiere decir el cómo y cómo hacemos en la iglesia. Pensar un poco cómo hacer las cosas y cómo ser en la Iglesia, y entonces para eso ha pedido que toda la gente participe. En España durante todo este año se han hecho 14.000 grupos, que se han constituido en las parroquias, 14.000 grupos que han presentado aportaciones a las diócesis y aquí se ha elaborado un documento que este sábado se ha presentado a la asamblea representativa de toda la Iglesias en España".

También ha explicado que uno de los principales objetivos es dar un mayor papel a los laicos: "Ya pasaba en el Concilio. Una cosa es el sínodo vivido por los medios de comunicación y otra cosa es el sínodo vivido por los sinodales. Creo que nos podemos confundir un poco. El documento final, que ha sido aprobado y que tiene su sentido, dice dar mayor papel a los laicos: a las personas que no son sacerdotes, no están consagrados. Dentro de los laicos de manera especial a las mujeres. Una presencia que signifique más decisión porque si tú entras en cualquier parroquia lo que te encuentras son mujeres en todos los papeles: en la catequesis, en el consejo pastoral, en la participación de la vida de la Iglesia te encuentras mayoritariamente mujeres. Una de las cosas que se pide es que los laicos, hombres y mujeres, y en especial las mujeres, tienen que tener capacidad de decisión. Sobre el tema de la ordenación de las mujeres y de otros puntos, lo que se pide es una mejor explicación del Magisterio de la Iglesia, y explicar un poco qué significa el papel de la mujer en la Iglesia, como el sacerdocio no es una cuestión de poder sino de servicio y que porque está reservado a los varones y no a las mujeres. Eso es lo que piden los documentos: que salga una explicación mejor de esto".

"La corresponsabilidad, de que todos somos responsables en el pueblo de Dios, la necesidad de que los sacerdotes ejerzan de sacerdotes y los laicos ejerzan de laicos, que cada uno ocupe su lugar. La complementariedad de las vocaciones. Todo eso no puede salir en un titular de un periódico porque es difícil de explicar, pero, sin embargo, es lo que dice el documento: que somos responsables y complementarios. Es fundamental la formación, para cualquier puesto en la iglesia, para cualquier papel", explicaba Josexto Vera en su entrevista con Ana Samboal.

Además, el director de comunicación de la CEE se ha referido a las conclusiones que se han llegado respecto a la cuestión de los abusos: "Una de las aportaciones, de las peticiones que se hacía, sobre este tema, es estar fuertes en la petición de perdón, en la atención a las víctimas y en la reparación de las víctimas. Recoge un sentir de la Iglesia, un sentir del pueblo del Dios".

Por último ha explicado cuál es el siguiente paso: "Ahora de hecho comienza una segunda fase. Han tenido lugar las fases nacionales del sínodo y ahora comienza, en septiembre, una fase continental en siete grupos, en los siete continentes, porque se han hecho siete continentes. Durante todo el curso que viene, y esto acabará en junio, más o menos, del año que viene. En octubre tendrá lugar en Roma un encuentro con los obispos de todo el mundo invitados por el Papa, para reflexionar sobre todo este proceso que en el fondo es pensar cómo ser mejor iglesia, o sea, cómo hacer mejor las cosas".