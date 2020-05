Al Día, fin de semana, 24 de mayo

Pedro Sánchez se reúne de nuevo con los presidentes autonómicos. El presidente de la Junta se ha quejado por el hecho de que Málaga y Granada no pasen a Fase 2. Torra presenta al líder del Ejecutivo un plan con cuarenta medidas, imprescindibles para reflotar la economía. En su comparecencia de ayer, el presidente del Gobierno anunció que se reanudará el turismo en España en el mes de julio. Igualmente, ha señalado la aprobación del ingreso mínimo vital el próximo martes, día en que también se decretarán 10 días de luto oficial. El 53% de los españoles estará en Fase 1 mañana, y el 47% en Fase 2. Se han producido 48 muertes en las últimas 24H en nuestro país por coronavirus. Detenidos en Gijón dos pederastas buscados internacionalmente. The New York Times publica en su portada los nombres de los fallecidos en EEUU por coronavirus y una pequeña reseña de sus historias. China registra 0 casos por segundo día consecutivo. Se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa ha resaltado la importancia de los medios de comunicación durante el Regina Caeli.