Tom Cruise, Rutger Hauer y Christopher Lambert, protagonistas del fin de semana de cine en TRECE

TRECE apuesta un fin de semana más por el mejor cine y lo hace recuperando grandes clásicos. Es el caso de “Llamada salvaje”. Una mítica película basada en la novela del mismo nombre y de la que este fin de semana se estrena una nueva versión protagonizada por Harrison Ford. “Llamada Salvaje” narra las aventuras de Buck, un perro que es robado para ser entrenado como perro de trineo, obligado a ser agresivo si quiere sobrevivir entre la manada. Sin embargo, todo cambia cuando es liberado por John Thornton (Rutger Hauer). Pronto el can tendrá que elegir si se mantiene fiel a su nuevo dueño o si sigue la llamada de sus raíces salvajes. “Llamada Salvaje” llega a TRECE el sábado a las 15H.

En “Druidas” (Sábado, 16.30H) viajamos a la época de la Guerra de las Galias. Basada en hechos reales, la película nos presenta a Vercingetorix (Christopher Lambert), un valiente guerrero que luchará por liberar las Galias de la opresión romana.

La noche del sábado en “Cine sin cortes”, TRECE emite “Bajo control” (22.15H), película protagonizada por Steven Seagal en la que da vida a un exmercenario que podría librarse de la cárcel si encuentra a los afectados de un desastre nuclear. A continuación, en el late night, dará comienzo “El único” (23.45H), cinta fantástica, de acción y artes marciales en la que un investigador recorre cien universos con la idea de acabar con toda forma de vida.

El domingo, es el turno del mítico John Wayne. En “Los Comancheros” (20.30H), cinta dirigida por Michael Curtiz, interpreta a un ranger de Texas que vende licores y armas a los comanches y que recibe la misión de acabar con una banda de forajidos. Y en “McQ” (22.15H) da vida a un policía de narcóticos de Seattle que jura esclarecer la muerte de su mejor amigo vinculada a un peligroso gángster.

Para terminar el fin de semana, TRECE ofrece la película que convirtió a Tom Cruise en la estrella que es hoy: “Cocktail”. En ella, el actor interpreta a un joven que para pagarse los estudios trabaja como camarero. Su carisma hace que se convierta en toda una leyenda detrás de la barra. (Domingo, 00.00H)

¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

El ciclo "¡Viva el cine español!" de este domingo proyecta dos de las películas más divertidas de finales de los 60: “Operación Mata-Hari” (15.00H) y “Abuelo Made in Spain” (16.40H). La primera, dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por Gracita Morales y José Luis López Vázquez cuenta la historia de cómo Guillermina, la asistenta de la exótica Mata Hari, se hará pasar por la espía cuando aquella huye de la guerra provocando toda clase de situaciones hilarantes en una misión que la llevará a las más altas esferas de los servicios secretos. La segunda, cuarta película protagonizada por Paco Martínez Soria y dirigida por Pedro Lazaga, narra la historia de un pastor del Pirineo Aragonés que decide viajar a Madrid para visitar a sus tres hijas a las que hace años que no ve. Pero en la capital descubre que la vida no es idílica y que su familia lo necesita más de lo que él creía.