El propietario de la bodega del Bierzo sufre un incidente en plena entrevista con TRECE: "Se cayó la cámara"

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de Igualdad, ha enviado un escrito a la bodega berciana Encima Wines, ubicada en Molinaseca (León), en el que le insta a retirar una de sus promociones por considerar que "sexualiza a la mujer".

La publicidad a la que se refiere es obra del artista catalán Josep Moscardó, al que se le encomendó, hace 14 años, crear una imagen para el vino godello de la casa 'Demasiado corazón', según ha explicado a EFE el fundador de la bodega, Javier Álvarez, que ha precisado que el trabajo es un dibujo en el que se muestra a una mujer de espaldas, con un bikini decorado con un estampado de corazones.

Ante esto, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) León ha rechazado este jueves la que se ha considerado como una "injustificada intromisión" y "repugnante campaña" por la etiqueta de uno de sus vinos y en una valla que indica su ubicación en la localidad de Molinaseca. La Denominación de Origen León ha animado a los impulsores del proyecto vinícola a persistir en la defensa de sus "nobles" principios y se ha solidarizado con ellos. El Consejo Regulador ha extendido, además, "su abrazo a los compañeros de la Denominación de Origen Bierzo" y ha lamentado que desde un sector de la política "se vea con los ojos pequeños de la confusión lo que sólo es arte, fuera y dentro de la botella, porque el vino también lo es".

Javier Álvarez es entrevistado en 'El Cascabel'



Como consecuencia, Javier Álvarez, propietario de la bodega Almázcara Majara, fue entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE. Álvarez se ha mostrado muy sorprendido por la carta recibida: "Nos sorprendió y luego nos ofendió, entendemos que es muy grave. Protegemos en todo momento la igualdad. Somos una empresa donde trabajan más mujeres que hombres". La etiqueta ha sido el foco de la crítica, es el argumento que utiliza el Ministerio para retirar la valla publicitaria, "es una etiqueta que siempre ha gustado mucho, a hombres y a mujeres, y estamos sorprendidos de que alguien pueda ver en este cuadro que evoca al Mediterráneo, algo sucio".

Además, Álvarez cuenta que el pintor en cuestión, Josep Moscardó también está muy sorprendido: "Moscardó es un pintor catalán muy reconocido en Cataluña y también está muy sorprendido. El cuadro tiene un punto infantil, incluso. No se cree que alguien pueda ver algo obsceno. Es un cuadro que yo tengo en mi casa, un óleo que nos hizo Moscardó para reflejar nuestro vino". Y no, la bodega no piensa retira a priori la valla, y, de hecho, el alcalde de la localidad les ha pedido que no lo hagan: "Hoy el alcalde de Molinaseca nos ha pedido que no la quitáramos, que es algo muy representativo y le daba un toque muy mediterráneo".

No obstante, entre las declaraciones del propietario de la bodega, ha ocurrido un surrealista momento al ver cómo Álvarez sufría un incidente en pleno directo con la cámara con la que se estaba grabando y por lo que terminó interrumpiendo la conexión. Como consecuencia, el equipo de 'El Cascabel' se puso en contacto con él para saber qué había ocurrido realmente. Según ha afirmado Álvarez, tres personas le tiraron al suelo hasta en dos ocasiones y le robaron el móvil. Además, asegura que tiene magullados tanto los codos como las rodillas.