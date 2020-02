¿Por qué no debes perderte "Señora Doubtfire" este viernes en TRECE?

TRECE emite este viernes (14.50h.) "Señora Doubtfire: papá de por vida", una de las comedias de mayor éxito del cine. El filme narra la historia de Daniel Hillard. Sus hijos lo consideran un padre maravilloso, pero su mujer está cansada de que se comporte como si también él fuera un niño. Tras un accidentado divorcio, aunque lucha con todas sus fuerzas para conseguir la custodia de los niños, el juez no se la concede. Entonces, decide hacerse pasar por una señora mayor para poder ser, al menos, la canguro de sus hijos.

La cinta ganó el Oscar al mejor maquillaje y se llevó el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical y el premio al mejor actor para Robin Williams. María Ruiz, del programa "TRECE al día", ha grabado un vídeo para COPE.es contándonos por qué no tenemos que perdernos la emisión de "Señora Doubtfire: papá de por vida" este viernes.

"Me acuerdo de que la primera vez que la vi no podía entender cómo podían hacer esa caracterización tan perfecta. Que esa abuela tan adorable fuese realmente Robin Williams", asegura. "Además, me encantó que la historia fuera sobre un padre que hacía cualquier cosa para estar con sus hijos", ha añadido.

CONCURSO DE LOS OSCAR

Cada día de lunes a viernes a las 15H, TRECE programa una película ganadora de, al menos, un Óscar y la ofrecerá por orden cronológico, comenzando el día 3 de febrero con “Robin de los bosques” de 1938 y culminando el viernes 28 con “Señora Doubtfire, papá de por vida” de 1993.

Entre los títulos que podrán disfrutarse este mes en la sobremesas de TRECE, se encuentran “Las minas del Rey Salomón” (Lunes 10), “La vuelta al mundo en 80 días” (Lunes 17), “Gigante” (Martes 18”), “Sonrisas y Lágrimas” (Viernes 21); “La Leyenda del Indomable”, (Lunes 24) y “El Color del dinero” (Jueves 27).

Además, los espectadores de TRECE podrán disfrutar de grandes títulos con estatuillas los fines de semana. Películas tan recordadas como “Master and Commander. Al otro lado del mundo”, Óscar a la Mejor Fotografía y Efecto Sonoro; “Indochina”, Óscar a la Mejor Película Extranjera; o “El último mohicano”, Óscar al Mejor Sonido desfilarán por la alfombra roja de TRECE. En definitiva, la cadena mantiene su apuesta por el mejor cine, compartiendo con los espectadores los mejores títulos de varias décadas. Con esta programación de lujo, TRECE rinde homenaje al cine con una acción especial de la que tendrán puntual información en los programas y páginas web de TRECE y COPE.

El canal quiere invitar a los espectadores a poner a prueba sus gustos en materia de cine y participar en un sencillo concurso para elegir la película que merece el premio honorífico de la audiencia de TRECE. A través de la web de la cadena (TRECE.es) o de COPE (COPE.es), las personas que lo deseen podrán votar por su película favorita de entre las que TRECE va a emitir durante este mes de los Oscar; aquella que creen que merece la estatuilla del público. Solo por hacerlo, los participantes optarán a ganar una paletilla ibérica que entregaremos cada semana y contribuirán a poner en valor el mejor cine de todos los tiempos.

Para redondear su apuesta por el séptimo arte y hacer partícipe de ella al conjunto de la opinión pública, TRECE ha invitado a hablar de cine a personalidades del espectáculo, la cultura, el deporte y la comunicación. Rostros y voces conocidas compartirán con los espectadores sus recuerdos sobre algunos de los títulos contestando a la pregunta “¿Cómo recuerdas la primera vez que viste…?”. Sus respuestas, algunas bien sorprendentes, se irán desvelando en pequeñas píldoras a lo largo de la programación de TRECE, y estarán disponibles en la web y redes sociales de TRECE y COPE. Un febrero de Oscar, para pasarlo con el mejor cine en casa, en tu casa, en TRECE.