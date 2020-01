Periodista venezolana: "El régimen de Maduro quería una foto de Sánchez con Delcy Rodríguez"

La periodista venezolana Ibéyise Pacheco ha comentado en 'El Cascabel' el viaje de Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, y su recibimiento por el ministro Ábalos que ha contado hasta seis relatos distintos de su reunión. La periodista venezolana ha asegurado que fue Pablo Iglesias quien maniobró para que la vicepresidenta del gobierno de Maduro viajara a España con la finalidad de reunirse con Pedro Sánchez y contraprogramar así la visita del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. "Hay un interés muy grande del régimen de Nicolás Maduro en intervenir y presionar al Gobierno de Sánchez para no recibir a Juan Guaidó y conseguir una foto de Delcy Rodríguez con Pedro Sánchez", ha comentado Ibéyise Pacheco.

"Es un gesto de gran audacia el que hizo Delcy Rodríguez llegando en avión a Europa, se siente protegida por las autoridades. Mis fuentes dicen que exigió ser recibida", ha argumentado la periodista venezolana.

En una entrevista en La Sexta, Ábalos explicó que, dos horas antes de ir a recibir al ministro de Turismo venezolano, recibió una llamada del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pidió que se asegurase de que la vicepresidenta venezolana no entrara en España.

Durante la explicación, el ministro negó que Rodríguez tocara suelo español y aseguró que el Gobierno de España "no incumplió resoluciones europeas". "Hemos asegurado de que se cumplieran", añadió.

El Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre las informaciones de Ibéyise Pacheco. En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal - donde no ha comparecido Ábalos - Narbona ha asegurado que no va a entrar "en lo que dice la prensa en Venezuela". "De esas otras reuniones de las que se están hablando no tenemos la menor información desde la Ejecutiva Federal", ha dicho.