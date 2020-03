García-Page, en El Cascabel: "Le deseo a Sánchez que su coalición acabe con Podemos fuera del Gobierno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad sobre el coronavirus, el conflicto del IVA no pagado a las comunidades autónomas, la situación del independentismo en Cataluña y el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos.

Sobre el coronavirus, ha explicado que “en España tenemos un sistema de salud pública que, desde que estoy en política y con quien haya gobernado, funciona muy bien. Se está intentando evitar que este episodio de gripe se mantenga en el tiempo. Lo ideal sería acabar con ello y que desaparezca no porque haya un grave riesgo de mortalidad, sino porque, si no, va a ser muy difícil de acabar con él. En España la gente se organiza y se disciplina. Estoy contento de cómo se está abordando el tema”.

Además, ha señalado que “confío en que no peligre la Semana Santa. Todo el mundo trabaja con la intención de que no se tengan que ver afectadas las grandes concentraciones de población. Si se decretara el confinamiento de la población, claro que se acabarían muchas cosas, pero si la gente puede seguir saliendo de casa, por el momento se puede controlar la situación. Sí que habría que tener una norma prudente en un momento determinado. Hay que informar muchísimo a la población para que cualquier persona que se encuentre mínimamente indispuesta, que alerte y no salga de casa. Hay que evitar incluso que vayan a los hospitales porque pueden contagiar al resto. Lo ideal es que el personal médico se desplace hasta el domicilio”.

"Son cientos de personas quienes llaman y a quienes se atiende. En Castilla-La Mancha tenemos una posibilidad de proximidad mayor con Madrid, todas las administraciones trabajamos muy al reloj y los protocolos son únicos", ha concluido sobre el tema.

En cuanto al conflicto del IVA que el Gobierno no ha pagado a las comunidades autónomas, García-Page ha afirmado que "en los Presupuestos Generales que no se aprobaron venía contemplada la compensación del pago que debían cobrar las autonomías y que el Estado no ha pagado. No lo ha pagado Montoro y, con la excusa de que no hay presupuestos, no se está tramitando. Espero que haya solución, pero si no la hay, hemos puesto en marcha el procedimiento de requerimiento formal porque el ministerio no te dice que no paga formalmente, pero necesitamos una contestación para establecer el pleito por la liquidación del IVA".

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha concluido que "en el acuerdo firmado entre el PSOE, el PSC y ERC, se establece la solución negociada sobre el IVA de TV3, y no me entra en la cabeza que se arregle el problema de la televisión catalana y en el resto de autonómicas no se arregle. No vamos a consentir que haya agravios fiscales".

Sobre la crisis independentista en Cataluña, García-Page ha explicado que "España es una nación antigua y la inmensa mayoría nos consideramos de corazón españoles, y eso no hace falta explicarlo ni ganar una copa del mundo. Tenemos una identidad que no tiene que demostrarse a sí misma. El independentismo no es el primer desafío, España ya resolvió sus problemas de conflicto territorial de una forma muy buena en la Constitución del 76. España es un país muy plural que no es una ideología sino una realidad. No vamos a permitir que detrás del concepto de "pluralidad" esté la desigualdad que son cosas diferentes".

"En términos fiscales, España es muy plural", ha proseguido. "Lo que sucede es que lo que está en la Constitución hemos decidido no tocarlo y yo soy partidario de no tocarlo. El problema no está tanto en la unidad del país, está en qué grado de desigualdad, de agravio y de descohesión estamos dispuestos a consentirnos con tal de mantener la unidad. Me parece lamentable, y si lo dice alguien de mi partido, más lamentable todavía, que defendamos que los impuestos los tienen que pagar en función progresiva los que más tienen, y sin embargo cuando ese criterio se aplica a los territorios, los que más tienen quieren que lo que dan se les devuelva. Eso es otra cosa”.

Sobre las penas de los presos separatistas, Emiliano García-Page ha explicado que "ni la sedición ni la rebelión estaban pensadas para un supuesto que nadie pensaba que iba a suceder. Los modos de revelarse o de practicar la sedición contra el orden constitucional son distintos. Soy partidario de que actualicemos el Código Penal y que aprendamos de la experiencia. Pero no para bajar la pena, igual incluso para ampliarla. Lo que es evidente es que ERC no puede ser juez y parte. El Código Penal no está para que lo haga una mitad de España contra otra mitad, tiene que valer para muchas generaciones y tiene que actualizarse desde el mayor sentido común".

Finalmente, sobre el Gobierno central, García-Page ha tenido palabras para el presidente Pedro Sánchez: "Se duerme mejor con un Gobierno en mayoría que con un Gobierno en coalición. Llevo muchos años gobernando y tengo cierta experiencia, los instrumentos por separado pueden ser extraordinarios, pero la sinfonía es buena cuando está coordinado. Es un problema que tienen todos los Gobiernos incluso en mayoría. La política consiste en gestionar intereses contrapuestos y desde niveles muy sectoriales. En el Gobierno no hay discusión de que Pedro Sánchez es el presidente y tenía razón cuando decía que es un problema de sueño, pero ese no es el problema, es que duerma tranquila la gente. Van a pasar meses hasta que podamos asegurar si hay o no voluntad de convivir. En mi región me vi en la obligación de meter a Podemos en el Gobierno. Intentamos convivir lo mejor posible, pero me sentí muy agredido. Le deseo a Pedro Sánchez que su coalición acabe igual que en Castilla-La Mancha, con Podemos fuera no solo del Gobierno, sino del Parlamento".